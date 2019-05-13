Çin: ABD ile ticaret görüşmeleri gündemden kalkmadı

İstanbul, 13 Mayıs (DHA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile ticaret görüşmelerinin gündemden düşürülmediğini açıkladı.

Washington'daki görüşmelerde ABD, Çin'den "somut yasal değişiklik sözü" talep etmesi ve Çin'in de "çıkarlarına zarar veren herhangi olumsuz bir durumu kabul etmeyeceğini" ilan etmesi üzerine, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret müzakereleri "çıkmaza" girdi.

Bakanlık açıklamasında, görüşmeleri yürüten ekibin görüşmeleri sürdürmek üzere bu hafta Washington'a hareket etmek üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

Açıklamayı yapan Çin Dışışleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'a gidecek ekipte Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin de olup olmayacağı yolundaki soruyu yanıtsız bıraktı ve ABD'nin bir anlaşma sağlanması için kapıyı aralık bırakacağını umduklarını ekledi.

