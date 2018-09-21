FİNANS

Çin: ABD yaptırımları geri çekmeli, yoksa sonuçlarına katlanır

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Eylül (DHA)

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi olduTek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu
Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşükProf. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te! Emekliler 355 TL intibak zammı alacak mı?

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te! Emekliler 355 TL intibak zammı alacak mı?

AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor

Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

TBB: Yurtdışındaki sınırlı likiditeden ülkemiz de etkilendi

TBB: Yurtdışındaki sınırlı likiditeden ülkemiz de etkilendi

Kripto para ile Türkiye’nin ilk mobilya alışverişi yapıldı

Kripto para ile Türkiye’nin ilk mobilya alışverişi yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.