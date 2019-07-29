FİNANS

Çin, ABD’den soya ithalatına yeniden başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

 Japonya’nın Osaka’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve  ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından ABD’den Çin’e ithal edilmek üzere milyonlarca tonluk soyanın gemilere yüklendiği duyuruldu.

İstanbul, 29 Temmuz (DHA) - Japonya’nın Osaka’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından ABD’den Çin’e ithal edilmek üzere milyonlarca tonluk soyanın gemilere yüklendiği duyuruldu.
Bu gelişmeye ek olarak ABD de Çin’den ithal edilen 110 sanayi ürününe yönelik ek gümrük vergisini kaldırdığını açıklarken, Washington ayrıca ABD’li şirketlerin Çinli işletmelere mal tedarikini hızlandırmaya da hazır olduklarını belirtti.
ABD’nin Çin ürünleri ve Çinli şirketlere karşı başlatmış olduğu ticari engellerin ardından Çin de harekete geçerek bu ülkeden aldığı soya ve diğer tarım ürünleri ithalatını durdurmuştu. Ancak Osaka’daki G20 zirvesinde iki ülke liderinin yaptığı görüşmenin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, ABD’de üretilen milyonlarca tonluk soya Çin’e gönderilmek üzere gemilere yüklendi.
Çin’in attığı bu adımın ardından ABD de Çin’den ithal edilen 110 sanayi ürününe yönelik ek gümrük vergisini kaldırdığını açıkladı. Washington, ayrıca ABD’li işletmelerin Çinli işletmelere mal tedarikini hızlandırmaya da hazır olduklarını açıkladı.
Son gelişmeler, iki tarafın liderler arasında Osaka’da varılan uzlaşıları hayata geçirme yönünde istekli oluşlarının bir göstergesi olarak yorumlandı.
Çinli işletmeler 19 Temmuz itibarıyla soya ve pamuk gibi tarımsal ürünler için ABD’li tedarikçilerden fiyat talep ederken, yurt içindeki talepler doğrultusunda belli miktardaki ürünün alımı gerçekleşti.
İlgili işletmelerin Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu’na ABD’den ithal edilen tarımsal ürünlere yönelik ek gümrük vergisinden muaf tutulmak için başvurduğu belirtildi.
İleriki aşamada, Çinli işletmelerin yurt içindeki talepler ve piyasalaşma ilkeleri doğrultusunda ABD’den soya, pamuk, domuz eti, buğday, mısır ve süt ürünleri gibi ürünler için fiyat almaya devam edeceği bildirildi.
ABD’nin tarım ürünlerinin fiyatlarının uygun ve kalitelerinin iyi olması durumunda yeni alım sözleşmelerinin imzalanması bekleniyor.
Diğer yandan, Çin’deki ilgili birimlerin de ABD’ye somut önlemlerle ilgili taahhütlerini yerine getirerek, ikili ekonomik ve ticari işbirliği için elverişli bir ortam yaratma çağrısı yaptığı açıklandı.

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