FİNANS

Çin ABD'nin ek gümrük verilerine karşılık vermeye başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Çin devlet medyasında yayımlanan haberlere göre, ABD'nin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki ithalatını kapsayan ürünlere gümrük vergisi uygulamasının hemen ardından, Çin de karşılık vermeye başladı.

Elif Varan / İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - Çin devlet medyasında yayımlanan haberlere göre, ABD'nin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki ithalatını kapsayan ürünlere gümrük vergisi uygulamasının hemen ardından, Çin de karşılık vermeye başladı.
ABD'nin birçok üründe ek gümrük vergisi uygulamakla, "Çin ve genel olarak tüm dünyaya savaş açtığını" öne süren Çin de, ABD'ye misilleme olarak, ithal ürünlere yüzde 25'e varan ek gümrük verileri getirdiğini açıklamıştı.
Çin'in ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını ilan ettiği 100'den çok ABD ürünü arasında viski, tütün ürünleri, kırmızı et, soya fasulyesi, bazı kimyasallar, mısır, buğday, portakal suyu, bazı uçak ve otomotiv ürünleri bulunuyor.
Çin Ticaret Bakanlığı, Çin’in ABD’in ticaretteki zorbalığına karşılık vermekten başka seçeneği olmadığını bildirdi. ABD’nin 34 milyar dolar tutarında Çin malı için ek ithalat vergisini bugünden itibaren yürürlüğe sokmasının ardından açıklama yapan Çin Ticaret Bakanlığı, “ABD’nin ticaretteki zorbalığına yanıt vermeye mecburuz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle Çin menşeli teknoloji ürünlerine uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin ilk bölümü, daha önce açıklandığı gibi Washington’da hayata geçti.
Donald Trump’ın yönetiminin başlangıçta Çin mallarına yönelik dik tarifeler uygulamaya koyma tehdidinde bulunmasından sonra, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tam bir ticaret savaşının başladığını gösteriyor.

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