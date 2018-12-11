FİNANS

Çin Başbakan Yardımcısı Liu ABD Hazine Bakanı ile telefonda görüştü

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 07:34 | Son Güncelleme

Görüşmede ekonomik ve ticari müzakerelerin ilerletilmesi ele alındı

PEKİN (AA) - Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer ile telefonda görüştü.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Liu, Mnuchin ve Lighthizer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Arjantin’de düzenlenen G20 Zirvesi’nde vardıkları mutabakatın uygulanması ele alınarak, ekonomik ve ticari müzakerelerde yeni adımlarına yönelik yol haritası ve takvimin ilerletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

G-20’deki Trump-Şi görüşmesinde iki ülkenin, 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd Çin ekonomik ve ticari müzakereler

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