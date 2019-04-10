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Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

ÇİN Ulusal Kalkınma Reform Komisyonu, çevreye verdiği zarar gerekçesiyle kapatmak istediği sektörler arasına kripto para madenciliğini de aldı.

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) - ÇİN Ulusal Kalkınma Reform Komisyonu, çevreye verdiği zarar gerekçesiyle kapatmak istediği sektörler arasına kripto para madenciliğini de aldı.

Komisyon, açıkladığı prensiplere halktan gelecek yorumları 7 Mayıs’a kadar toplayacağını fakat söz konusu ilkelerin her an uygulamaya konulabileceğini de bildirdi. Çin, özellikle kırsal kesimde elektrik fiyatlarının düşük olması nedeniyle bir dönem dünya Bitcoin madenciliğinin yüzde 70’ine ve alım-satımların yüzde 90’ına ev sahipliği yapıyordu.

Ancak 2017 yılında kripto paralara karşı Pekin yönetiminin başlattığı yasaklama politikaları sonucunda başta dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği şirketi Bitmain olmak üzere bir çok madenci Çin’i terk ederek faaliyetlerini Kanada gibi ülkelere taşıdı. Çin 2018 yılında da özellikle yerel yönetimlerden kripto para madenciliğini durdurmalarını istemişti.

Cambridge Üniversitesi’nin Aralık 2018’de yayınladığı bir araştırmaya göre Küresel Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin en az yarısı hala Asya-Pasifik Bölgesinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul merkezli kripto para borsası Koineks CEO’su Faruk Fatih Özer, Çin’in getirmeye hazırlandığı yasağın sektöre olumlu katkı yapacağını düşündüklerini söyledi.

Özer “Bitcoin madenciliğinin Çin merkezli bazı firmalar elinde toplanması bu alanda bir tekelleşme konusunda endişeye neden oluyordu. Madenciliğin Çin’de yasaklanması bu endişeleri azaltacağı için kripto para sektörüne olumlu yansıyacaktır. Zira piyasanın da bu görüşümüzü onayladığını görüyoruz. Haberin ardından Bitcoin fiyatı yüzde 0.78 artışla 5249,92 dolara yükseldi” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyorÇin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

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