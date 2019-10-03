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"Çin bize yönelirse fındık alanlarını genişletmemiz lazım"

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Fındık üretiminin Amerika'da gelişme ve büyüme şansı yok. Çin, Amerika'dan fındık ihtiyacını zaten karşılayamaz. Zaten fındığı başka yerlerden bulmak zorunda" - "Eğer Çin bize yönelirse, fındığını bizden alırsa üretim projeksiyonlarını gözden geçirmemiz lazım. Yani fındık alanlarını genişletmemiz lazım"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Fındık üretiminin Amerika'da gelişme ve büyüme şansı yok. Çin, Amerika'dan fındık ihtiyacını zaten karşılayamaz. Zaten fındığı başka yerlerden bulmak zorunda." dedi.

Altınordu Ziraat Odasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, fındığın, Karadeniz Bölgesi için çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Bayraktar, fındık üreticisine yaptıkları en büyük hizmetlerden birinin alan bazlı ürün desteği olduğunu belirterek, 2009 yılında başlayan alan bazlı gelir desteğinin 2012'de sona erdiğini, daha sonra bölge milletvekillerinin de katkısıyla desteğin devam ettiğini aktardı.

Desteğin devam etmesiyle o günden bugüne 4,5 milyar liranın çiftçinin cebine girdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Ciddi bir para ve destekler devam ediyor. Bunun yanında verdiğimiz mücadele sonunda ki bazı milletvekillerimiz de bize yardımcı oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bayraktar, ziraat odalarının verdiği ciddi mücadelenin, bugün TMO'nun fındık almasını sağladığını kaydederek, TZOB ve ziraat odaları olarak fındık üretiminin bu bölge için önemini bildiklerini, hiçbir zaman kimseden çekinmeden üretici için hep mücadele ettiklerini ve etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Çin'in çok önemli bir pazar olduğuna işaret eden Bayraktar, "Amerika Birleşik Devletleri ile bir ticari savaşa girmiş durumda. Yalnız çeltik üreticileri bundan mağdur oldu. Nasıl mağdur oldu? Çin, Amerika'dan pirinç alıyordu, 'Almıyorum' dedi. Amerika bir anda çeltik fiyatlarını 3 liraya çekti. Geçen sene 4 lira olan pirinç fiyatları bir anda 3 liraya düştü." dedi.

- "Çin çok ciddi bir pazar ve ekonomisi hızla büyüyor"

Bayraktar, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaliteli fındık yetişmediğini savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde fındık üretiminin de çok geleceği yok, istikbali yok. Bunun nedeni, kaliteli fındık yetiştirmeye birinci olarak ekoloji müsait değil. İkincisi fındık bahçelerinde çalıştıracak insan bulmaları hiç mümkün değil. Bugün oradaki, inanın bana insanları o bahçelerde 14 saat çalışıyorlar. Başka çareleri yok. Biz burada 5-6 saat çalışıyoruz, değil mi? Onlar 14 saat çalıştırıyor. Yani fındık üretiminin Amerika'da gelişme ve büyüme şansı yok. Çin, Amerika'dan fındık ihtiyacını zaten karşılayamaz. Zaten fındığı başka yerlerden bulmak zorunda. Dolayısıyla bizim, eğer Çin bize yönelirse, fındığını bizden alırsa üretim projeksiyonlarını gözden geçirmemiz lazım. Yani fındık alanlarını genişletmemiz lazım. Bu fındık üretimi bize yetmez."

Çin'in çok ciddi bir pazar olduğunu ve ekonomisinin hızlı büyüdüğünü vurgulayan Bayraktar, "Bunun ötesinde beslenme alışkanlıkları da değişmeye başladı. Yani refahı, gelir seviyesi arttıkça daha kaliteli beslenmeye çalışıyorlar. Çin, eskiden et, süt tüketmiyordu ama şimdi tüketiyorlar. Fındık pahalı bir ürün, ucuz bir ürün değil ama fındık tüketmeye başladılar. Yani tüketim alışkanlıkları değişmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye bundan yararlanabilir. Karadeniz fındığı ve Karadeniz'de üretim yapan insanlarımız için inşallah yeni bir gelir kapısı olur." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Altınordu Ziraat Odası Atakan Akça, Bayraktar'a hediye takdim etti.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ve Fatsa Ziraat Odasına da ziyarette bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ordu TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

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