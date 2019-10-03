"Çin bize yönelirse fındık alanlarını genişletmemiz lazım"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Fındık üretiminin Amerika'da gelişme ve büyüme şansı yok. Çin, Amerika'dan fındık ihtiyacını zaten karşılayamaz. Zaten fındığı başka yerlerden bulmak zorunda." dedi.

Altınordu Ziraat Odasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, fındığın, Karadeniz Bölgesi için çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Bayraktar, fındık üreticisine yaptıkları en büyük hizmetlerden birinin alan bazlı ürün desteği olduğunu belirterek, 2009 yılında başlayan alan bazlı gelir desteğinin 2012'de sona erdiğini, daha sonra bölge milletvekillerinin de katkısıyla desteğin devam ettiğini aktardı.

Desteğin devam etmesiyle o günden bugüne 4,5 milyar liranın çiftçinin cebine girdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Ciddi bir para ve destekler devam ediyor. Bunun yanında verdiğimiz mücadele sonunda ki bazı milletvekillerimiz de bize yardımcı oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bayraktar, ziraat odalarının verdiği ciddi mücadelenin, bugün TMO'nun fındık almasını sağladığını kaydederek, TZOB ve ziraat odaları olarak fındık üretiminin bu bölge için önemini bildiklerini, hiçbir zaman kimseden çekinmeden üretici için hep mücadele ettiklerini ve etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.