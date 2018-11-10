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Çin: Çin ve ABD orduları karşılıklı güveni arttırması gerekiyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 12:36 | Son Güncelleme

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Cuma günü ABD Savunma Bakanı James Mattis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ile ABD ordularının, "stratejik iletişimi güçlendirerek karşılıklı güveni artırması" gerektiğini söyledi.

Çin: Çin ve ABD orduları karşılıklı güveni arttırması gerekiyor

İstanbul, 10 Kasım (DHA) - Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Cuma günü ABD Savunma Bakanı James Mattis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ile ABD ordularının, "stratejik iletişimi güçlendirerek karşılıklı güveni artırması" gerektiğini söyledi.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Fenghe ve Mattis arasında Cuma günü Washington’da gerçekleşen görüşmede Fenghe, iki ülke liderleri arasında sağlanan fikir birliğini yerine getirip, çatışma ile zıtlaşmadan uzak durarak, karşılıklı saygı ve işbirliği ilkeleri temelinde ortak kazanç gerçekleştirilmesinin ve dünya barışı ile refahına katkı sağlamasının önemine değindi.
İki ordu arasındaki ilişkilerin aktif bir şekilde geliştirilmesi çağrısında bulunan Fenghe, Çin ile ABD ordularının bu doğrultuda stratejik iletişimi güçlendirerek karşılıklı güveni artırması, temas ile işbirliğini genişletmesi ve anlaşmazlıkları uygun bir şekilde kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.
Fenghe’nin iki ordu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dair görüşlerine katıldığını belirten Mattis de, ülkesinin daima bu konuda yapıcı ilişkiler geliştirmeyi hedeflediğinin altını çizerken, iki ordunun mevcut diyalog mekanizmasıyla iletişim ve koordinasyonu arttırmasını, riskleri kontrol etmesini, yanlış anlamaları önlemesini ve daha fazla alanda somut işbirliği ilerletmesini talep ettiğini dile getirdi
Fenghe ve Mattis ayrıca, Güney Çin Denizi, Tayvan ve Kore Yarımadası sorunları üzerinde de fikir alışverişinde bulundu. (Fotoğraflı)

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