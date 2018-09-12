Çin demiryolu yatırımlarını hızlandırdı

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Çin'in demiryolu işletmicisi China Railway Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, demiryolu inşaası için yatırımlara bu yıl hız verildi.

Açıklamada, Ocak-Ağustos döneminde demiryolu yatırımlarının 461.2 milyar yuan (67 milyar dolar) ile yılın tamamı için belirlenen hedefin yüzde 63'üne ulaştığı ifade edildi. Geçen yılın aynı döneminde yıllık hedefin yüzde 57'sine ulaşılmıştı.

