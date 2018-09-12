FİNANS

Çin demiryolu yatırımlarını hızlandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Çin'in demiryolu işletmicisi China Railway Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, demiryolu inşaası için yatırımlara bu yıl hız verildi.

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Çin'in demiryolu işletmicisi China Railway Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, demiryolu inşaası için yatırımlara bu yıl hız verildi.
Açıklamada, Ocak-Ağustos döneminde demiryolu yatırımlarının 461.2 milyar yuan (67 milyar dolar) ile yılın tamamı için belirlenen hedefin yüzde 63'üne ulaştığı ifade edildi. Geçen yılın aynı döneminde yıllık hedefin yüzde 57'sine ulaşılmıştı.

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