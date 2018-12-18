Çin Dışişleri: AB ile kapsamlı işbirliğini genişletilecek

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin hükümetinin, AB ile kapsamlı işbirliğini derinleştirip genişletmeye ve ikili ilişkilerde daha büyük ilerlemeler kaydedilmesini hızlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Ulusal Radyosu’nun haberine göre, Hua Chunying günlük olağan basın toplantısında, Çin hükümetinin 2003 ve 2014'ün ardından üçüncü kez AB politikası raporu yayınladığını söyledi ve söz konusu raporun Çin'in yeni dönemde AB'ye yönelik politika hedeflerini ortaya koyduğunu ekledi.

Sözcü Chunying, raporda Çin ile AB arasında birçok alanı kapsyan diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli tedbirler belirlendiğini belirtti.

Çin'in AB'nin bölgesel ve uluslararası konularda oynadığı role ve yarattığı etkilere büyük önem verdiğine işaret eden Chunying, AB ile ilişkileri geliştirmenin her zaman Çin'in dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

