Çin ekonomisi 2009’dan beri ilk kez beklenti altında büyüdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Ekim (DHA) - Çin’den gelen verilere göre, ülkenin ekonomik büyümesi yılın üçüncü çeyreğinde, ABD ile olan ticaret savaşının da etkisiyle, 2009 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk kez beklentinin altında, yüzde 6.5 olarak gerçekleşti.
Çin ekonomisinin, yüzde 6.5 büyüme ile, beklenti olan yüzde 6.6 büyümenin altında kalmasına rağmen, Çin borsası kayıplarını telafi ederek yüzde 0.37 arttı.
Çin Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyrğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6 büyüdü, perkende satışlar Eylül ayında yıllık yüzde 9.2 arttı. Sabit varlık yatırımlarıo ise sene başından bu yana yüzde 5.4 arttı
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