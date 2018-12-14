FİNANS

"Çin ekonomisi gelecek yıl daha çok belirsizlikle karşılaşacak"

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Mao Shengyong, Çin'in 2018  yılı için belirlenen yüzde 6.5 dolayındaki GSYH büyüme hedefini yakalama yolunda olduğunu, ancak ekonominin gelecek yıl daha çok belirsizlikle karşı karşıya kalacağını öngördüklerini açıkladı.

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Mao Shengyong, Çin'in 2018 yılı için belirlenen yüzde 6.5 dolayındaki GSYH büyüme hedefini yakalama yolunda olduğunu, ancak ekonominin gelecek yıl daha çok belirsizlikle karşı karşıya kalacağını öngördüklerini açıkladı.
Kasım ayındaki zayıf sanayi üretimi ve perakende satış verisinin ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskının artmakta olduğuna işaret ettiğini vurgulayan Mao, yatırımlarda büyümenin istikrarlı olmaya devam etmesini ve 2019'da hafif şekilde toparlahnmasını beklediğini de vurguladı.
Mao açıklamasında, Çin'in 2019 ekonomik büyüme hedefinin GSYH'nın 2020'de 2010'a göre ikiye katlanması hedefini yansıtacak yönde olmasını beklediklerini de ekledi.
Çin'de ekonomik aktivite Kasım ayında ayında yavaşladı. Sanayi üretimi ve perakende satışlar zayıflarken yatırımlarda hafif iyileşme gözlendi.
Kasım ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.4 arttı. Ekim ayında sanayi üretimi yüzde 5.9 büyümüştü. Ekonomistler Kasım ayında üretimin yüzde 5.9 artacağını tahmin ediyorlardı.
Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Kasım ayında perakende satışlarda büyüme, Ekim ayındaki yüzde 8.6'dan yüzde 8.1'e geriledi ve yüzde 8.8 olan beklentilerin gerisinde kaldı.
Ocak-Kasım döneminde sabit varlık ylatırımlarında büyüme ise Ocak-Ekim dönemindeki yüzde 5.7'den yüzde 5.9'a çıktı ve yüzde 5.8 olan beklentileri aştı.
Çin'de resmi anket bazlı işsizlik oranı da Kasım ayında Ekim ayındaki yüzde 4.9'dan yüzde 4.8'e geriledi.

PARTNERŞok gelenek! Anneler, kızlarının bekaretlerini kaybetmesini izliyor!Şok gelenek! Anneler, kızlarının bekaretlerini kaybetmesini izliyor!
TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalıTÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı
Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdiProf. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Dolar ne kadar? 14 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 14 Aralık dolar kuru yorumları

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı

TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi

Beyhan İncekara'dan 'MB'nin faiz kararı' yorumu

Beyhan İncekara'dan 'MB'nin faiz kararı' yorumu

“Beyin göçüne karşı, Türkiye’nin beyin gücüne odaklanmalıyız” 

“Beyin göçüne karşı, Türkiye’nin beyin gücüne odaklanmalıyız” 

60 erkek CEO, iş yaşamında eşitlik için elçi oldu 

60 erkek CEO, iş yaşamında eşitlik için elçi oldu 

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.