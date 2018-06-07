Çin elektronik doğum belgesi vermeye başlıyor

İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Günlük Bilim ve Teknoloji Gazetesi'nin haberine göre, Çin'de ilk defa olarak, Guangdong eyaletinin Guangzhou kenti, WeChat yoluyla doğum belgelerinin/nüfus kağıtlarının resmi elektronik kopyalarını vermeye başladı.

Dijital belge, adı geçen eyalette, geleneksel kağıt belge yerine resmi doküman olarak geçerli sayılacak.Doğum sonrası ebeveyn, kimliklerini WeChat'e girerek çocuklarının elektronik nüfus kağıdını talep edebilecek. Sistem, nüfus belgesinin basılı versiyonunu düzenlerken aynı zamanda bir dijital benzerini de üretecek.

Guangdong eyalet yetkilileri, elektronik doğum belgesinin kullanımını yaygınlaştırma sözü veriyorlar; ancak anne-babaların şu an için hala belgenin kağıttan nüshasına da ihtiyaç duyacaklarını belirtiyorlar.

