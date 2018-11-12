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Çin Fuarı'nda 620 milyon dolarlık iş birliği anlaşması imzalandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister: - "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiğimiz 'Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda imzalanan iş birliği anlaşmalarının toplamı 620 milyon dolara, Çin'in para birimiyle 4,3 milyar yuana ulaştı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiğimiz 'Çin Uluslararası İthalat Fuarında Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) temsilen imzalanan ve imzaladığımız iş birliği anlaşmalarının toplamı 620 milyon dolara, Çin'in para birimiyle 4,3 milyar yuana ulaştı." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İKMİB tarafından "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu" gerçekleştirilen, Şanghay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Türkiye'den 38 global firma katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Başkanı Adil Pelister, fuarın Türkiye açısından verimli olduğunu belirterek, "İKMİB olarak Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiğimiz 'Çin Uluslararası İthalat Fuarında Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) temsilen imzalanan ve imzaladığımız iş birliği anlaşmalarının toplamı 620 milyon dolara, Çin'in para birimiyle 4,3 milyar yuana ulaştı." bilgisini verdi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, fuarın üçüncü gününde, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 6 bin adet süpermarketi ile faaliyet gösteren bir grup ile Türkiye'nin gıda ihracatına yönelik, ilk etap için 50 milyon yuanlık anlaşma imzalandı.

Türkiye'nin 6 ayrı holde 725 metrekare alanda temsil edildiği fuarda 172 ülkeden yaklaşık 3 bin 600 katılımcı yer aldı. 136 metrekarelik Türkiye standında, fuar süresince, zeytinyağı, lokum, Türk kahvesi, fındık tadım etkinliği gerçekleştirildi.

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Çin Uluslararası İthalat Fuarı İKMİB İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

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