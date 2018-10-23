Çin / Guangcheng: İki tarafın da yararı varsa bu işe girilir

Gökhan Artan - Selin Gürsel - Özgür Kumanovalı İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Türkiye?de temaslarda bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Akademisi Sınır Bölgeleri Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Xing Guangcheng, Çinli şirketlerin Kanal İstanbul ile ilgili olarak, İki tarafın da yararı varsa bu işe girilir; neden girilmesin dedi. Çin Halk Cumhuriyeti?nden altı kişilik bir heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye?ye geldi. Xing Guangcheng'un başkanlığındaki heyet, Demirören Medya Grubu?nu da ziyaret etti. Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve CNNTürk Genel Müdürü Bora Bayraktar tarafından Demirören Medya Center?da konuk edilen Çinli heyete tesisle ilgili bilgiler verildi. Çinli şirketler Kanal İstanbul Projesi ile ilgileniyor mu Guangcheng, DHA'nın Çinli şirketler, Kanal İstanbul projesi ile ilgileniyor mu sorusunu, Karşılıklı güven oluşturulabilirse Türkiye ile ilişkilerde ortaklaşa yapılabilecek alanlar daha da büyüyecek. 'Bir Kuşak, Bir Yol Projesi' kapsamında zaten bu projenin üzerinde bulunan ülkelerin projelerine destek vermeye açığız. İki tarafın da yararı varsa bu işe girilir; neden girilmesin diye yanıtladı ve ekledi Karşılıklı güven oluşturulabilirse, Türkiye ile ilişkilerde ortaklaşa yapılabilecek alanlar daha da büyüyecek. Orta Asya?daki terör sorunlarının çözümünde Türkiye?nin rolü çok büyük olacaktır. O nedenle Çin, Türkiye ile ilişkiler kurmak istiyor. Karşılıklı güven olacak ki, vize sorunu çözümlensin. Yunanistan'da oldukça çok Çin yatırımı var; oysa, Türkiye?nin Yunanistan?dan fazlası dahi var. Biz Sincan Sınır Araştırmaları Merkezi olarak, Sincan hükümetine dönünce rapor oluşturacağız. Devlete bu konuyla ilgili yön vermeye çalışacağız. Yalnızca Kanal İstanbul değil; başka projelerde de devlete önerilerde bulunacağız; Bu nedenle, raporumuzu Çin'e dönünce oluşturacağız. Bir Kuşak - Bir Yol Projesi kapsamında, güzergahta bulunan ülkelerin projelerine destek vermeye açığız; ama, bu elbette ticari bir faaliyet. İki tarafa yararı varsa o zaman bu işe girilir; neden girilmesin Bununla ilgili Büyükelçiliğimiz'in ticari ateşelikleri var. İşte net bir şekilde bilgiler verilip onlara bilgiler paylaşılırsa Çinli yatırımcılar buraya gelir. DHA olarak bölgeyi yakından takip ediyoruz Heyet ile görüşmede, Çince haber servisi yapan ilk Türk ajansın DHA olduğunu ve bölgedeki gelişmeleri Ajans olarak yakından takip ettiklerini Vurgulayan DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet de, Türkiye ile Çin?in dünyadaki meselelere bakışı birçok noktada ortaklık gösteriyor dedi ve ekledi Şu anda dünyadaki adaletsizlik ve terör her iki ülke içinde büyük tehdit. Yakın vadede hepimizi yakından ilgilendiren en büyük tehdit Orta Asya?daki yeni terör dalgasıdır. Suriye?deki ve Ortadoğu?daki terörist organizasyonlar ancak Rusya, Çin, İran ve Türkiye'nin ortak bir hareketiyle önlenebilir. Bu terör dalgasıyla hedeflenen Bir Kuşak, Bir Yol projesidir. Bu terör dalgası hem Çin'i, hem Rusya?yı, hem de bölgedeki Türki Cumhuriyetleri çok büyük tehdit altında bırakmaktadır. Biz bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Terörü önlemek için bölge ülkelerinin yaptığı gayretleri çabaları yakından takip ediyoruz. Türkiye ile Çin ilişkilerinin daha iyiye gitmesi için birçok sebep var. Heyette kimler yer aldı Demirören Medya Center'ı ziyaret eden heyette, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Sınır Bölgeleri Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Xing Guangcheng, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kalkınma ve Reform Komitesi Başkan Yardımcısı Li Ren, Çin Modern Uluslararası İlişkiler Araştırmalar Enstitüsü Araştırmacı Li Wei, Çin İslam Cemiyeti Dışilişkiler Bölümü Görevlisi Ma Jie, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Sosyal Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü Başkanı Mulati Heiniyati, Çin Devlet Basın Ofisi görevlisi Qiu Yining ve Çin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Li Chunliang bulunuyordu. (Fotoğraflı) Görüntü Dökümü

