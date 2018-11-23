FİNANS

Çin Hükümeti’nden serbest ticaret bölgelerinde daha fazla reform duyurusu

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

Çin kabinesi serbest ticaret bölgelerindeki reformları derinleştirmek için, daha fazla reform ve ekonomik açılım yapacağını ancak sadece kendi adımları ile ilerleyeceğini duyurdu.

İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Çin kabinesi serbest ticaret bölgelerindeki reformları derinleştirmek için, daha fazla reform ve ekonomik açılım yapacağını ancak sadece kendi adımları ile ilerleyeceğini duyurdu.
Çin Devlet Konseyi web sitesinde yayınlanan açıklamada, serbest ticaret bölgelerindeki kalifiye bireylerin ilgili kurallar altında denizaşırı menkul kıymetlere yatırım yapmasına izin verileceğini belirtildi.
Çin, mevcut durumda bireylerin Şangay-Hong Kong hisse senedi borsası gibi sınırlı yatırım kanalları aracılığıyla yurt dışından hisse senedi ve tahvil satın almalarına izin veriyor.
Konseyin yaptığı açıklamaya göre serbest ticaret bölgelerindeki bankaların yurtdışı kurumlar adına yuan cinsinden türev piyasa işlemleri yürütmelerine de izin verilirken, nitelikli serbest bölgeler de fikri mülkiyet haklarının menkul kıymetleştirmesi için pilot programları başlatabilecek.
Finansal olmayan reformlar kapsamında ise hükümet yabancı kargo taşımacılarının Çin'deki iki önemli serbest bölge olan Zhengzhou ve Xian'dan başka bir ülkeye yolcu ve kargo taşıma hizmetleri sunmalarına izin verecek. Hükümet ayrıca, otomobil ithalatı alanında bürokrasiyi de azaltacağını söyledi.

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