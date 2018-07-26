Çin iki yeni internet mahkemesi kuruyor

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Çin Yüksek Halk Mahkemesi (SPC) Hangzhou'dan sonra, Pekin ve Guangzhou'da da internet mahkemeleri kurmaya hazırlanıyor. Çin ilk internet mahkemesini, artan çevrim içi anlaşmazlıkları gidermek için geçen Ağustos ayında Hangzhou'da açmıştı.
SPC'den yayınlanan bildiriye göre, SPC'nin, çevrim içi söylenti, dolandırıcılık, kişisel bilgilerin saçılması ve diğer kötüye kullanımlara ilişkin tutumunu sertleştireceği açıklandı.
SPC yiyecek ve ilaç güvenliği, bilgi kirliliği, tıp hizmetlilerine karşı şiddet ve okulda zorbalığa karşı hoşgörüsüz davranılacağını belirtti. SPC ayrıca suç çeteleriyle mücadele edeceği, suçları gizleyerek ve onları cezadan koruyarak suç örgütlerine kalkan olan "koruyucu şemsiyeleri" kaldıracağı uyarısı yaptı.
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