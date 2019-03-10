FİNANS

"Çin ile ABD ticaret müzakerelerinde kritik konularda anlaştı"

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Çin'in merkez bankası konumundaki Çin Halk Bankası'nın Başkanı Yi Gang, ticaret müzakerelerinin son turunda ABD ile döviz kuru gibi meselelerin ele alındığını ve birçok kritik hususta mutabakat sağlandığını açıkladı.

İstanbul, 10 Mart (DHA) - Çin'in merkez bankası konumundaki Çin Halk Bankası'nın Başkanı Yi Gang, ticaret müzakerelerinin son turunda ABD ile döviz kuru gibi meselelerin ele alındığını ve birçok kritik hususta mutabakat sağlandığını açıkladı.

  1. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) ikinci toplantısı sırasında gazetecilere demeç veren Yi Gang, yakın zamanda sona eren 7. tur üst düzey ekonomi ve ticaret müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.
    Yi Gang, müzakerelerde iki tarafın para politikalarını belirleme özerkliği konusunda birbirine saygı göstermeyi ve piyasa tarafından belirlenen döviz kuru sistemi ilkesine riayet etmeyi masaya yatırdığını söyledi.
    Başkan Yi Gang'ın verdiği bilgilere göre, önceki G20 zirvelerinde verilen taahhütlerin hayat geçirilmesinin de konuşulduğu müzakerelerde, örneğin rekabetçi devalüasyon yapmama, döviz piyasasında yakın teması koruma gibi konular ele alındı.
    Aynı zamanda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) veri şeffaflığı standartlarına uygun olarak veri paylaşmayı taahhüt etme meselesi de müzakerelerde gündeme gelen konular arasındaydı.
    Döviz meselesinin G20 ülkeleri, IMF gibi iki ve çok taraflı platformlar arasındaki önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yi Gang, Çin ile ABD arasındaki döviz kuru sorununun uzun zamandır istişare edildiğini sözlerine ekledi.
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