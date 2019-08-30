"Çin ile ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, "Çin ile ABD arasında çok yoğun bir ticaret var. Karşılıklı vergiler ve Çin'in bazı ürünlerini başka ülkelerden almak istemesi, Türkiye için fırsat. Özellikle gıda burada çok önemli. Çin ile diğer ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız." dedi.

Kolbaşı, çeşitli programlara katılmak için geldiği Niğde'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in son dönemde dünya ticaretinden aldığı payın her geçen gün arttığını söyledi.

1800'lü yıllara bakıldığında aslında dünya ticaretindeki en büyük payın Çin'e ait olduğunu belirten Kolbaşı, "Fakat zaman içinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Çin, dokuzuncu sıralara kadar geriledi ama şu anda Çin, ABD'nin hemen arkasında dış ticareti en yüksek ülke." diye konuştu.

Kolbaşı, Çin'in ticaretini artırmak için 2013'te Kuşak-Yol İnisiyatifi'ni açıkladığını hatırlatarak, Türkiye'nin bunun önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de iki Çin bankasının hizmete başlamasının Çinli firma sayısını artırdığına dikkati çeken Kolbaşı, şunları kaydetti: