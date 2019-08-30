FİNANS

"Çin ile ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız"

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı: - "Çin ile ABD arasında çok yoğun bir ticaret var. Karşılıklı vergiler ve Çin'in bazı ürünlerini başka ülkelerden almak istemesi, Türkiye için fırsat. Özellikle gıda burada çok önemli. Çin ile diğer ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız" - "Bize uzak değiller, tarihte de yakınlıklarımız var. Biraz daha bizim Çin'i, Çin'in de bizi tanıması lazım. Bunun için sanat, spor, öğrenci değişimi gibi bütün alanların gelişmesi çok önemli"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, "Çin ile ABD arasında çok yoğun bir ticaret var. Karşılıklı vergiler ve Çin'in bazı ürünlerini başka ülkelerden almak istemesi, Türkiye için fırsat. Özellikle gıda burada çok önemli. Çin ile diğer ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız." dedi.

Kolbaşı, çeşitli programlara katılmak için geldiği Niğde'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in son dönemde dünya ticaretinden aldığı payın her geçen gün arttığını söyledi.

1800'lü yıllara bakıldığında aslında dünya ticaretindeki en büyük payın Çin'e ait olduğunu belirten Kolbaşı, "Fakat zaman içinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Çin, dokuzuncu sıralara kadar geriledi ama şu anda Çin, ABD'nin hemen arkasında dış ticareti en yüksek ülke." diye konuştu.

Kolbaşı, Çin'in ticaretini artırmak için 2013'te Kuşak-Yol İnisiyatifi'ni açıkladığını hatırlatarak, Türkiye'nin bunun önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de iki Çin bankasının hizmete başlamasının Çinli firma sayısını artırdığına dikkati çeken Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Şu anda bini aşkın firma Türkiye'de tabela astı. Yatırım, ticaret ve ortaklık anlamında ilişkiler gelişiyor. Turizmde Çin'den 6 farklı şehirden Türkiye'ye direkt uçuş var, özellikle İstanbul'a. Yeni açılan havalimanımız da önemli pay alacak. Sene sonuna kadar veya 2020'nin ortalarına kadar toplam 8 şehir olacak. Dolayısıyla Çin'le ilgili ticaretimiz, yatırımımız gelişiyor. Bizim de Çin'e karşılıklı olarak gelişmek için hamle yapmamız lazım, ihracatı artırmak lazım. İki ülke arasında 17 milyar doları geçen cari açık var. Bu, zaman zaman 25 milyar dolara kadar çıkıyor. Bizim daha fazla ihracat yapmamız lazım. Çin ile ABD arasında çok yoğun bir ticaret var. Karşılıklı vergiler ve Çin'in bazı ürünlerini başka ülkelerden almak istemesi, Türkiye için fırsat. Özellikle gıda burada çok önemli. Çin'le diğer ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız. Günün sonunda da toplam dış ticaretimizi Çin'le büyüteceğiz."

- Çince tavsiyesi

Kolbaşı, Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni atanan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin güzel işlere imza attığını belirtti.

Çin'in uzak bir ülke olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Kolbaşı, şöyle devam etti:

"Herkesin Uzak Doğu dediği Çin, aslında bizim için uzak değil. Sadece Asya'da bulunan bir ülke. Dolayısıyla ilişkilerimizi biraz daha yakınlaştırmamız gerekiyor. Bize uzak değiller, tarihte de yakınlıklarımız var. Biraz daha bizim Çin'i, Çin'in de bizi tanıması lazım. Bunun için sanat, spor, öğrenci değişimi gibi bütün alanların gelişmesi çok önemli. O zaman ticaretimizi, yatırımımızı geliştirelim. Gençlere Çince öğrenmelerini ve firmaların da ihracat hedefleri arasında Çin pazarını bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Çin pazarına yönelik 5-10 Kasım'da ikincisi yapılacak fuar için firmalarımız ihracat şanslarını denemeli."

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"
Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdıKredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı gıda ihracatı ihracat ticaret

En Çok Okunan Haberler

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Piyasalar pazartesi gününe odaklandı!

Piyasalar pazartesi gününe odaklandı!

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

En düşük memur maaşı belli oldu!

En düşük memur maaşı belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var (2)

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.