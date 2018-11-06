FİNANS

Çin kendine yeni ticari müttefikler arıyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirmesiyle her iki ülke arasında başkayan ticaret savaşlarında Çin yeni müttefikler bulma arayışına girdi.

Gonca YAĞCI, (DHA)- ABD'nin Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirmesiyle her iki ülke arasında başkayan ticaret savaşlarında Çin yeni müttefikler bulma arayışına girdi.
Çin küresel ticarette halen güçlü bir yerinin olduğunu kanıtlamak üzere pazartesi günü Şangay’da dev bir uluslararası ithalat ticaret fuarı açıyor.
New York Times gazetesine göre, 150 binden fazla Çinli ithalatçının katılması beklenen fuarda, 130 ayrı ülkenin ürünleri Çin pazarına sunulacak. Çin bu fuarla, daha düşük gümrük vergileri ve daha gelişmiş fikri mülkiyet hakkı korumasıyla kendine ticari alanda yeni müttefikleri arayacak.
Fuarın açılış konuşmasını yapan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping şunları söyledi:
"Açıklık, Çin’in markasıdır. Çin, dünyayı kucaklayarak büyür ve dünya Çin’in açılan ekonomisinden faydalanmıştır. Çin’i kapıları asla kapalı kalmayacaktır. Hatta daha da genişleyecektir."
Çin Washington ile ticaret anlaşması yapmanın yollarını ararken bir yandan da ABD ile aralarında yaşanan ticari gerginlikte dünyadan siyasi destek arayışını sürdürüyor.
Bu ticari fuarla Çin’in, ürünlerini ABD dışında da başka ülkelerle ithalat yapabileceğini kanıtlamak istediği şeklinde yorumlanıyor.
ABD ile Çin ticaret savaşının temeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Mart 2018’den itibaren Çin’den çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında da yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla atıldı.
Bu kararın devamı ABD’nin 6 Temmuz’da Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasıyla daha da ileri bir seviyeye taşındı.
Çin bu ticaret hamlesine karşı bu yıl içinde daha fazla sektörü yabancı yatırımcılara açmıştı.

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