FİNANS

Çin malı duvar saatlerine önlem

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 08:44 | Son Güncelleme

Çin malı duvar saatlerine önlem

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmasına devam edilecek.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Çin menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri"ne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, CIF bedelinin yüzde 23'ü oranında uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

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