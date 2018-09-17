Çin nükleerde dünya lideri olmayı hedefliyor

Çin'in bu alandaki üç büyük devlet şirketi olan China National Nuclear Corporation (CNNC), China’s General Nuclear Coorporation (CGN) ve State Nuclear Power Technology'nin (SNPTC) ortak girişimleri veya yabancı şirketlerden teknoloji transferi yoluyla yapılan reaktörlerle Çin, ABD ve Fransa’dan sonra dünyada en fazla kurulu güce sahip 3. ülke konumuna geldi. \

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk nükleer enerji reaktörünü 1991’de hizmete alan ülke, 1991-2000'de 3, 2000-2010'da 10, 2010-2018'de ise 30’dan fazla nükleer reaktörün inşasını tamamlayarak elektrik üretimine başladı.

Son yıllarda hızlı tren ağı, en hızlı süper bilgisayarlar, uluslararası uzay istasyonu projesi, kuantum haberleşme teknolojisi ile adından sıkça söz ettiren ülke, nükleer enerji alanında son 30 yılda hızlı gelişme gösterdi.

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI- Dünyada son 30 yılda nükleer santral alanında yaptığı atılımlar ve aldığı hızlı mesafeyle dikkatleri üzerine çeken Çin, 2030'da 110 nükleer reaktör planıyla bu alanda liderliği hedefliyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinden güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne kadar doğu bölgesini bir şerit gibi kaplayan nükleer reaktörlerden ürettiği enerjiyi yerli teknolojiyle karşılamak isteyen Çin, teknoloji transferi ve Ar-Ge çalışmalarıyla yerli nükleer enerji teknolojisine sahip oldu.

Diğer yandan planlanan reaktörlerin 2020’ye kadar hayata geçmesiyle 58 gigawatt elektrik üretme kapasitesine ulaşması öngörülen Çin, 2030’a kadar nükleer reaktör sayısını 110’a çıkarma planıyla hali hazırda 58 reaktörü olan Fransa ve 99 reaktöre sahip ABD’yi geride bırakmayı hedefliyor.

Elektrik enerjisinin yüzde 3,96’sını nükleerden karşılayan ülkenin, bu yıl sonu itibariyle nükleerden üreteceği elektriğin 40 gigawatt'ı aşması bekleniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) verilerine göre, dünya genelinde kurulu güç kapasitesi açısından 31 ülkede 455 reaktör aktif halde bulunurken, Çin'in kurulu reaktör kapasitesi 44’e ulaştı. 13 reaktörün inşası da halen sürüyor.

Ağırlıklı olarak Fransa ve kısmen de Rusya ile yapılan anlaşmalarla inşa edilen reaktörlerde son olarak Japonya'nın nükleer enerji grubu Westinghouse şirketi ile de iş birliğine gidildi.

Çinli yetkililer, Westinghouse ile 2007'de ülkenin Cıciang eyaletindeki Sanmın bölgesine 2 ve Şandong eyaletinin Hayyang kentine de 2 reaktör olmak üzere toplam 4 reaktör inşa edilmesi için anlaşmıştı.

Şirketten ayrıca teknoloji transferi de sağlayan Çin, Westinghouse'un 1150 megawatt elektrik üretme kapasiteli 3. nesil AP1000 reaktör tasarımı üzerinden yine 3. nesil nükleer reaktör teknolojisi olan CAP1400’ü geliştirdi.

AP1000'e göre enerji, güvenlik ve hizmet ömrü noktasında daha iyi bir düzeyde olan CAP1400'ün enerji kapasitesi yaklaşık bin 400 megawatt, hizmet ömrü ise 60 yıl.

Yaklaşık 8 yılda 20 bin bilim adamı ve mühendisin katılımıyla geliştirilen CAP1400, dünyanın en gelişmiş nükleer santral teknolojilerinden biri olarak görülüyor. Çin'in tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu CAP1400'ün ilk reaktörü, geçen yıl basınçlı su testinden geçer not almıştı.