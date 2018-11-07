“Çin önümüzdeki 5 yılda 8 trilyonluk ithalat yapacak” 

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in "Çin Uluslararası İthalat Fuarı" açılışında Çin’in önümüzdeki 5 yılda 8 trilyon dolarlık ithalat yapacağını bir kez daha vurguladığını belirtti.

Ortak Gelecek İçin Hilal ve Ejder İşbirliğinde “Yeni Dönem, Ortak Gelecek” temasıyla 5-10 Kasım 2018 tarihleri arasında ilk kez düzenlenen "Çin Uluslararası İthalat Fuarı" kapsamında toplam ciroları yaklaşık 1 trilyon ABD Doları olan 35 Çinli şirketin temsilcileri, DEİK organizasyonuyla Şangay’da T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ile bir araya geldi.

Batur, iki ülke arasında dengesiz ticaret hacminin, adil bir şekilde dengeli olarak artmasına ek olarak asıl amacın 2017 yılında 124 milyar dolar yatırım yapan Çin’den Türkiye’ye daha fazla yatırım çekmek olması gerektiğini söyledi.

AB ile Gümrük Birliği anlaşması olan Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi üzerindeki konumu ile Çin şirketleri için en uygun yatırım ortamını sunduğunu ifade eden Batur, bugüne kadar Türkiye’ye 920 milyon dolar yatırım yapan Çin’in toplam dış yatırımından yüzde10’dan fazla pay almayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı,1’inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın önemine işaret ederek, "Bu fuarı uzun süredir heyecanla bekliyoruz. Fuara, 130 ülkeden 3 binden fazla firmanın katılımı var. 12 ülke stratejik önemli ülke seçilmiş durumda; Endonezya, Vietnam, Pakistan, Güney Afrika, Mısır, Rusya, İngiltere, Macaristan, Almanya, Kanada, Brezilya ve Meksika. Dünyanın en büyük 500 firmasının 200 tanesinin de standı var” dedi.

DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak değerlendirmesinde şöyle konuştu:

“Uluslararası İthalat Fuarı’nı, ülkemizin Çin’le arasındaki dış ticaret açığını dengelemek adına çok büyük bir fırsat olarak görüyor ve önemsiyoruz. Çin ve Türkiye tarihte iki eski komşu, farklılıklarındaki benzerliklerle beslenen iki ülkenin vatandaşları olarak bu fuarı, ilişkimizi bir küresel ortaklığa dönüştürmek için fırsat olarak görüyoruz.

“Çin 2017'de 23.3 milyar ABD doları ile Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke oldu ve böylece Çin, Türkiye’nin Uzakdoğu'daki en büyük ticaret ortağı haline geldi.

“DEİK olarak bu ve benzeri toplantılar vesilesiyle ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi canlı ve sürdürülebilir kıldığımıza inanıyorum. Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonuyla fuarda düzenlediğimiz bu toplantı kapsamında iki ülkenin iş insanları; ülkelerimiz arasında yerel para birimiyle ticaret ve yatırım yapılması, Büyükelçiliğimizin yoğun çalışmaları sayesinde daha yoğun turizm faaliyetleri ve tüm coğrafya için çok büyük fırsatlar barındıran Tek Kuşak Tek Yol Projesi’nde birlikte çalışma imkanlarını değerlendirme fırsatı buldular.” (Fotoğraflı)

