FİNANS

Çin, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD yaptırımları dolayısıyla endişeli

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

ABD'nin eski Riyad Büyükelçisi Chas Freeman: - "Çin'in petrol arz kırılganlığı Saudi Aramco saldırılarıyla belirginleşti" - "Petrol ticaretini kendi tankerleri ve para birimiyle yapmak isteyen Çin, ABD yaptırımlarıyla karşılaştı. Çin, ABD'yi enerji güvenliği endişelerinin kaynağı olarak görüyor" - "Pekin'in ABD'nin yaptırımlarına rağmen Tahran ile flört etmesi Körfez hükümetlerinin hoşuna gitmiyor. Körfez ülkeleri en önemli müşterilerinden Çin'i kaybetmek istemiyor" - Qamar Enerji Üst Yöneticisi Robin Mills: - "Çin Ulusal Petrol Şirketinin Güney Pars'tan ayrılması, ABD'nin yaptırımları dolayısıyla projeyi uygulama zorluğundan kaynaklanıyor"

GÖKÇE KÜÇÜK - Çin'in, Orta Doğu'da petrol arz güvenliğinden endişe duyduğu, bu duruma, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya geçen ay yapılan saldırılar ile ABD'nin, İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bazı Çin firmalarına yönelik yaptırım kararı almasının yol açtığı belirtildi.

ABD'nin eski Riyad Büyükelçisi Chas Freeman, AA muhabirine, Çin'in küresel enerji politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

1996-2009 yıllarında ABD Çin Politikaları Vakfı Eş Başkanı olarak da görev yapan Freeman, Çin'in, Orta Doğu'da petrol arz güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

Çin'in, Körfez'deki petrol ve doğal gaz kaynaklarına erişiminin sürdürülebilirliği için diplomatik ilişkilere önem verdiğini belirten Freeman, "Hürmüz Boğazı'ndaki petrol gemilerine yapılan son saldırılar ve ABD'nin Körfez'de artan Çin etkisine karşı düşmanca tutum benimsemesi, Çin'in kendi gemilerini korumak için gerekirse askeri yöntemlere de başvurması olasılığını kuvvetlendiriyor." dedi.

Freeman, Çin'in petrol arz kırılganlığının Orta Doğu'daki endişelerle ABD yaptırımlarından kaynaklandığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu kırılganlık 14 Eylül'de yaşanan Saudi Aramco saldırılarıyla belirginleşti. Çin, uzun zamandır Orta Doğu'daki jeopolitiğini enerji güvenliği önünde engel olarak görüyor. Saldırı, Çinli alıcılarda endişelere yol açıp petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Aramco'nun Çin'e petrol arzı güvencesine devam edeceğini açıklaması, petrol fiyatlarını saldırı öncesi seviyesine getirdi."

Freeman, petrol ticaretini kendi tankerleri ve para birimiyle yapmak isteyen Çin'in, ABD'nin yaptırımlarıyla karşılaştığını dile getirerek, "Çin, ABD'yi enerji güvenliği endişelerinin kaynağı olarak görüyor. Deniz ticaretiyle uğraşan Çinli firmalara uygulanan yaptırımlar da ABD politikasının bir parçası." ifadesini kullandı.

- "Çin, ticari ilişkilerinde taraf tutmuyor"

Suudi Arabistan petrolünün en önemli alıcısı Çin'in, yaptırımlara rağmen İran'dan petrol ithal ederek İran-Suudi Arabistan arasında denge politikası izlediğini belirten Freeman, "Çin, İran-Suudi Arabistan rekabetinde dengeleyici konumda. Çin, ticari ilişkilerinde taraf tutmuyor. Körfez'de her iki tarafla da ilişkilerini geliştirerek çıkarlarını azami seviyeye taşımak istiyor. Bölgede yaşanabilecek sıcak bir çatışma, Çin'e akan Körfez petrolünde kesintilere ve petrol fiyatlarında istikrarsızlığa yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Freeman, "Pekin'in, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Tahran ile flört etmesi Körfez hükümetlerinin hoşuna gitmiyor. Körfez ülkeleri en önemli müşterilerinden Çin'i kaybetmek istemiyor." diye konuştu.

- Çin'in Güney Pars'tan ayrılma sebebi: ABD yaptırımları

Dubai merkezli enerji danışmanlık şirketi Qamar Enerji'nin Üst Yöneticisi Robin Mills de Çin Ulusal Petrol Şirketinin (CNPC) dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'tan ayrılmasının Saudi Aramco saldırılarıyla bağlantısı olmadığını söyledi.

Çin şirketlerinin bazı İran petrol ve gaz projelerinde çalışmayı sürdüreceklerini belirten Mills, "CNPC'nin Güney Pars'tan ayrılması, ABD'nin yaptırımları dolayısıyla projeyi uygulama zorluğundan kaynaklanıyor. Çin, bölge politikalarında bazı projeleri kaybetmek pahasına temkinli hareket ediyor." dedi.

- ABD ile ticaret savaşında Çin'in enerji çıkmazı

ABD, İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cosco Shipping Tanker Co. ve China Concord Petroleum Co. gibi Çin'in gemicilik ve lojistik alanlarında önde gelen şirketleriyle bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldığını açıklamıştı.

ABD'nin Çin şirketlerine yaptığı baskı, CNPC ile petrol ve doğal gaz şirketi Sinopec'in Ocak 2018'de İran'dan petrol ithalatını süresiz dondurma kararında kendisini göstermişti.

Söz konusu yaptırımlar nedeniyle Fransa'nın enerji şirketi Total, Güney Pars'taki yatırımlarını çekerek üstlendiği projeleri CNPC'ye devretmişti ancak şirket 6 Ekim'de projeden çekildiğini açıkladı.

Çin'in günlük yaklaşık 9 milyon varil olan petrol ithalatının yüzde 50'si, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez'den yapılıyor.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
'Mücevherat sektörü Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak''Mücevherat sektörü Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak'
Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 olduGayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Yaptırımları Chas Freeman Çin Robin Mills

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Dolara karşı yeni hamle! Kambiyo vergisi 2 katına çıkıyor

Dolara karşı yeni hamle! Kambiyo vergisi 2 katına çıkıyor

Bakanlık indirim kararı aldı

Bakanlık indirim kararı aldı

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM-Faiz indirimi ticari kredi faizlerini yüzde 15'in altına çeker

TİM-Faiz indirimi ticari kredi faizlerini yüzde 15'in altına çeker

'Mücevherat sektörü Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak'

'Mücevherat sektörü Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak'

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 oldu

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 oldu

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.98 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.98 milyon ton kömür yakıldı

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Ekim’de 2.1 puan arttı

MB - Reel kesim güven endeksi Ekim’de 2.1 puan arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.