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“Çin, Rusya ile birlikte Kuşak ve Yol inşasını ilerletmeye hazır”

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Çin'in Rusya ile birlikte Kuşak ve Yol inşasını ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

İstanbul, 19 Ekim (DHA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Çin'in Rusya ile birlikte Kuşak ve Yol inşasını ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in, Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında yaptığı konuşmada Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi çerçevesinde Kuzey Deniz Hattı'nı geliştirmesine destek verdiklerini ifade etmiş ve Kuşak ve Yol inisiyatifinin öneminin azalmadığını, aksine daha fazla destek aldığın söylemişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang günlük olağan basın toplantısında, Rusya'nın Kuşak ve Yol inşasına verdiği destekten memnuniyet duyduklarını söyleyen Lu, Çin'in Rusya ile birlikte Kuşak ve Yol'u, küresel ekonomik büyüme sağlayan ve uluslararası ekonomik işbirliğini ilerleten önemli bir kanal haline getirmek için çalışacağına vurgu yaptı.
Rusya'nın Çin'in Kuşak ve Yol inşasının ilerletilmesinde önemli bir işbirliği ortağı olduğuna dikkat çeken Sözcü, Kuşak ve Yol inşasının Avrasya Ekonomik Birliği inşasıyla kenetlenmesinin de adım adım ilerletildiğini belirtti.
Lu Kang, Mayıs ayında Çin'in Avrasya Ekonomik Birliği'yle ekonomik işbirliği anlaşması imzaladığını hatırlatarak, söz konusu anlaşma çerçevesinde iki ülkenin kalkınma stratejilerinin kaynaşmasının derinleştirildiğini, ekonomi, ticaret, yatırım ve bilim alanlarındaki somut işbirliğinin hızla geliştirildiğini, altyapı tesisleri inşasında da büyük başarılar kazanıldığını söyledi.
Sözcü ayrıca, Çin'in Rusya ile Kuşak ve Yol inşasını el ele ilerletmeye ve somut işbirliği içeriklerini zenginleştirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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