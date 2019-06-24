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Çin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

TURİZMCİ Fahrettin Çiçek, halkının yüzde 8'inin pasaport sahibi olmasına rağmen Çin'in, dünyanın en hızlı büyüyen turizm kaynak pazarı olduğunu söyledi. Çiçek, Türkiye'nin turizm endüstrisinin yarınlarını planlamada geç kalmaması gerektiğini belirtti.  Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, dünya turizm pazarının çekim merkezi haline geldi.

Çin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - TURİZMCİ Fahrettin Çiçek, halkının yüzde 8'inin pasaport sahibi olmasına rağmen Çin'in, dünyanın en hızlı büyüyen turizm kaynak pazarı olduğunu söyledi. Çiçek, Türkiye'nin turizm endüstrisinin yarınlarını planlamada geç kalmaması gerektiğini belirtti.
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, dünya turizm pazarının çekim merkezi haline geldi. Nüfusunun yüzde 8'inin pasaportu olmasına rağmen Çin, turizmciler için dünyanın en hızlı büyüyen, en büyük kaynak ülkelerinden oldu. Çin'deki turizmcilerle iş birliği görüşmeleri için ülkeye giden turizmci Fahrettin Çiçek, Türkiye ile ilgili istatistiklerle döndü. Çin'in en önemli turizm portallarında Türkiye ile ilgili bilgilerin yer aldığını söyleyen, tur şirketinin ortaklarından Çiçek, şunları söyledi:
"Çin'de çalışanlara ilk kez 1996 yılında hafta sonu tatili verildi. 1999'da Altın Hafta Sonu uygulaması, 2007'de 3 günlük tatiller başladı. 2008'de ise yıllık ücretli izin uygulamasına geçildi. Çinlilerin aktif olarak uluslararası turizm hareketine katılması, çalışanlara tanınan ücretli izin hakları ile hız kazandı. Seyahatler de mart- nisan, temmuz- ağustos ve eylül aylarında yoğunluk yaşanıyor. Özellikle mart- nisan dönemi bölgemiz için çok önemli. Çinli ziyaretçilerin ülkemizde en çok tercih ettiği bölgelerin başında İstanbul geliyor. Kapadokya, Antalya, Fethiye, Pamukkale, İzmir ve Alaçatı diğer çekim merkezleri. Ülkemizi ziyaret edenlerin yüzde 27'si Türkiye tatilleri için 8 ile 10 bin dolar harcayan grubu oluşturuyor. Gelenlerin yüzde 47'si gibi yarıya yakın bir bölümü 6 ile 10 gün arası bir süreyi ülkemizde geçiriyor."
HAVA YOLU KÖPRÜSÜ
Çin ile ilgili olarak turizmde ciddi ve özel çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Çiçek, "Çin kaynak pazarının gelişimi için en önemli adımların başında iki ülke arasında hava yolu ulaşımında uçuş sayıları ve koltuk kapasitesinin dengeli bir şekilde sürekli artırılmasına imkan tanınması geliyor. Bu artış mevcut uçulan şehir sayılarına yenilerini eklemek anlamında da gerçekleşmeli. Geleneksel hale gelmiş Türkiye kültür turlarında mutlaka ürün çeşitlemesi sağlanmalı, İstanbul- Kapadokya, Pamukkale, Efes gibi klasikleşmiş rotalara yenileri eklenmeli. Her ne kadar da bazen bu klasik rota Pamukkale- Antalya, Pamukkale- Fethiye gibi alternatif rotalara yönelse de çok daha farklı iniş rotalarımız mutlaka denenmeli ve yoğunluk ülkemizin diğer kültür turu rotalarına gastronomi ve adrenalin tutkusu gibi içeriklerle birleştirilerek yayılmaya çalışılmalı. Bunu başarabilirsek daha fazla Çinli turisti ülkemize çekebiliriz" dedi.
İLGİ ODAĞI MERKEZLER
Çin'de ilgi alanları aynı olanların birlikte hareket ve seyahat etme geleneğinin yaygın olduğunu da vurgulayan Fahrettin Çiçek, "Çin'den Avusturya'nın Parndorf şehrinde bulunan dizayn moda outlet merkezine charter seferleri düzenleniyor. Ülkemizde çizilen rotalara, moda dünyasının uluslararası önemli markalarını bünyelerinde barındıran alışveriş merkezleri gibi ilgi odağı olabilecek, kendileri için yeni aktiviteleri mutlaka eklemeliyiz. Çin'de destinasyon tanıtımları bu yönde oluşturmalı. Çin, halkının sadece yüzde 8'i pasaporta sahip. Dünyanın en hızlı büyüyen en büyük kaynak pazarı. Bu bilinçle Türkiye turizm endüstrisi olarak yarınlarımızı planlamalıyız" diyerek, geç kalınmaması için turizmciler ile ilgili kurumların harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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Çin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısıÇin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısıÇin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısıÇin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısı

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