Çin, Türkiye'deki yatırımlarını ikiye katlayacak

"Çin'in şu an Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar. Türkiye'de bulunan Çinli personel sayısı 8 bin. Yatırım yapmak için ilgi gösterdiğimiz sektörler genişliyor. Mesela Jiangsu eyaletimizden gelen bir şirket, çok yakın zamanda Türkiye'de tekstil fabrikası için yatırım yaptı. Çin ile Türkiye arasında finans, enerji ve diğer konularda görüş alışverişi sürüyor. Kısa zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişki daha hızlı gelişecek. Ana amaçlarımızdan biri, Çin'den Türkiye'ye yönelik yatırım hacminin 2021 senesine gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması."

- "2021'de beklentim Çin'den turist sayısının 1 milyon 200 bine gelmesi"

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, toplantının Türkiye için önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 2018 sonunda 23 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Kolbaşı, "Bunun 20 milyar doları ithalat, 3 milyar doları ihracat, 17 milyar dolarlık bir açığımız var, bunun giderilmesi için Türk firmaların oraya daha fazla ihracat yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin 2021 hedeflerine ilişkin bilgi veren Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Çin'e ihracat 3 milyar dolar, bu ihracatı 2021'e kadar ikiye katlamak istiyor, 6 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Aynı zamanda Çin'den Türkiye'ye gelen yatırım da yaklaşık 2,8 milyar dolar. Onun da iki misline çıkmasını istiyor, yani yatırımın da 6 milyar dolara çıkması hedefi var. Turizmde ise 800 bin hedefleri var, şu an 400 bin, onu da ikiye katlama hedefleri mevcut ama ben 1 milyon 200 bin diyorum. Çünkü turizmin gelişimini daha kolay buluyorum. 2021'de beklentim, turist sayısının 1 milyon 200 bine gelmesi."