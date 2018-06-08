Çin, Türkiye'nin rüzgarına 226 milyon dolar yatıracak

İSTANBUL (AA) - Çin Devlet Kalkınma ve Yatırım Kurumu (SDIC), Smart Growth Holding ve müteahhitlik şirketi PowerChina, Aydın ve Manisa'da 170 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali yatırımını hayata geçirmek üzere 226 milyon dolarlık mutabakat anlaşması imzaladı.

İmza törenine, SDIC ve Smart Growth Holding ve PowerChina yetkilileri katıldı.

Burada verilen bilgilere göre, kredisi ödenemediği için operasyonu ve hakları Albaraka Türk'te bulunan 30 megavatlık Aydın Söke rüzgar enerjisi santrali ile henüz lisans aşamasında olan 140 megavat kapasiteli dört rüzgar santrali yatırımı için mutabakat anlaşması imzalandı.

Toplam yatırım bedeli 226 milyon dolar olacak "Mavi Projenin" müteahhitliğini Powerchina şirketi üstlenirken, yatırımcılığını SDIC ve Smart Growth Holding yapacak. Projede, SDIC'nin yüzde 80, Smart Growth Holding'in yüzde 20 payı bulunuyor.

Projenin inşaat halinde olan 140 megavatlık kısmı için 168,5 milyon dolar yatırım yapılacak, kalan 57,5 milyon dolar Albaraka Türk ve mevcut hissedarlara ödenerek projenin üzerindeki ipotek kaldırılacak.

Eylül 2020'de projenin lisans aşamasında bulunan 140 megavatlık kısmında elektrik üretimine başlanması hedefleniyor.

Aydın ve Manisa'da rüzgar santrali yatırımı, SDIC'in Türkiye’deki ilk doğrudan yatırımı olma özelliğini taşıyor.

