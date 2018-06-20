FİNANS

"Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı küresel ekonomiye zarar verebilir"

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

Capital Economics Küresel Ekonomisti MacAdam: - "Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı ve iki ülkenin birbirlerine uyguladıkları tarifeler, kısa vadede finansal piyasalar ve iş dünyası güvenini etkileyerek küresel ekonomiye zarar verebilir" - ING Group Kıdemli Ekonomisti Konings: - "Tarifeler, Çin'in 'Made in China 2025' stratejisindeki ana sektörleri hedef alıyor"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Capital Economics Küresel Ekonomisti Simon MacAdam, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı ve iki ülkenin birbirlerine uyguladığı tarifelerin, kısa vadede finansal piyasalar ve iş dünyası güvenini etkileyerek küresel ekonomiye zarar verebileceğini belirtti.

Küresel piyasalarda, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının neden olabileceği olumsuz etkilere dair endişeler yaşanıyor. ABD'nin, geçen hafta sonuna doğru, Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Çin'in aynı oranda misilleme yapmasıyla artan endişeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin direktifini vermesi sonucu ileri bir boyuta taşındı. İki ülke arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak ticaret savaşının büyüyeceğine dair endişeler, pay piyasaları üzerinde de baskı oluşmasına neden oldu.

Capital Economics Küresel Ekonomisti Simon MacAdam, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin risklerin arttığını belirterek, ABD ve Çin arasındaki misillemenin küresel ekonomide daha olumsuz sonuçlara neden olabileceğini söyledi.

En olası sonuçlardan bir tanesinin tarifelerin azaltılması konusunda bir anlaşmaya varılması olabileceğine işaret eden MacAdam, gümrük tarifesi uygulanacak ürünleri genişletmenin ABD için daha zor olacağını vurguladı.

MacAdam, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının ve birbirlerine uyguladıkları tarifelerin, kısa vadede finansal piyasalar ve iş dünyası güvenini etkileyerek küresel ekonomiye zarar verebileceğini, küresel büyüme üzerinde de baskı oluşabileceğini ifade etti.

Ticaret savaşlarının küresel resesyona da yol açabileceğine dikkati çeken MacAdam, "Ancak böyle bir şeyin olmayacağından eminiz." ifadesini kullandı.

\

- "Trump, tehditlerine devam etse de diğer ülkeler aynı derecede misilleme yapmayacak"

Simon MacAdam, bütün dünyanın yüksek ticari bariyer uygulayacağı senaryosunun mantıksız olduğunu savunarak, "Trump, tehditlerine devam etse de diğer ülkeler aynı derecede misilleme yapmayacak." dedi.

Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'nın alüminyum ve çelik tarifelerine karşı hamlede bulunduğunu ancak bunun ekonomik görünümü etkileyecek kadar büyük olmadığını belirten MacAdam, söz konusu ülkeler ve diğer ülkelerin durumun kontrolden çıkmaması için dikkatli adım attığını aktardı.

\

- "Otomobiller, artan ticaret savaşlarında bir sonraki cephe olabilir"

ING Group Kıdemli Ekonomisti Joanna Konings de ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerin misillemeye davetiye çıkardığını söyledi.

Konings, tarifelerin Çin'in "Made in China 2025" stratejisindeki ana sektörleri hedef aldığını belirterek, otomobillerin, artan ticaret savaşlarında bir sonraki cephe olabileceğini bildirdi.

\

- "Made in China 2025" stratejisi

Çin'in sanayisini kapsamlı bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan bir plan olan "Made in China 2025", ilk kez Çin Başbakanı Li Keqiang’ın 2015 yılı hükümet raporunda yer aldı.

İlk hedefi ülkenin imalat gücünü artırmak olan strateji; her biri 10 yıl sürede gerçekleştirmek üzere Çin’i 2025 yılı itibarıyla imalat gücü olarak dünyada üst sıraya getirme çalışmalarını başlatmayı, 2035 yılında Çin’in, üretim güçleri arasında orta düzeye ulaşmasını sağlamayı ve 100. kuruluş yıl dönümü olan 2049 yılı itibarıyla Çin’i dünyanın üretim gücü lideri seviyesine ulaştırmayı amaçlıyor.

"Made in China 2025" stratejisi, Çin'in "Endüstri 4.0"ı olarak tanımlanıyor. Teknolojik bağımsızlığın hedeflendiği stratejide, ABD'nin müdahale alanını daraltmak ve Çin'i yaptırımlara karşı daha az kırılgan hale getirmek fikri yer alıyor.

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Narenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyorNarenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyor
Bithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındıBithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda ticaret savaşı endişesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 30'u aştı

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

Manavgat, turizmden 4 milyar dolar gelir bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.