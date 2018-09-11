Çin ve Rusya'dan yüksek teknoloji için ortak yatırım

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Rusya-Çin Yatırım Fonu ve Çinli Tus Holdings, yüksek teknoloji geliştirmeye odaklanma planları çerçevesinde, Rusya'nın Tushino Teknoloji

Parkı Projesi'ne yatırım yapacak.

Fon'dan yapılan açıklamaya göre, "Çin-Rus Yüksek Teknoloji İnovasyon Parkı" için 100 milyon doların üzerinde yatırım planlanıyor.

