"Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek"

Xiangyang Gao ve beraberindekilerin üç gündür Ordu'da bulunduğunu ifade eden Güler, "Ordu'da hem yönetim kurulu hem de denetim kurulu toplantısı yapıldı. Aynı zamanda da Ordu'nun güzelliklerini birlikte gezip gördük. Ordu'nun yatırımlarını ve Türkiye ile ilgili konuları görüştük. Verimli ve güzel bir toplantı oldu." diye konuştu.

Boztepe'deki bir otelde Ordu ile Karadeniz Bölgesi'ne yönelik yatırım planlarının görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren heyet, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

ICBC Turkey Bank Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, gelecek 3 yıllık süreç içinde Çin ve Türkiye ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Bu 3 yıllık süreç içinde Çinlilerin Türkiye'de yapmış oldukları yatırımların iki kat artması bekleniyor." dedi.

Xiangyang Gao ise Ordu ziyareti kapsamında ICBC'nin orta ve uzun vadede yatırım planlaması yapacağı Karadeniz Bölgesi'ndeki faaliyet durumunu yerinde inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in ICBC Turkey Bankasının bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu aktaran Xiangyang Gao, şöyle devam etti:

"Bu anlamda çalıştığımız dört yıllık süreç içerisinde bankamızın gelişimine çok büyük katkıda bulundular. Buraya öncelikle hem iş arkadaşı hem dost hem de finansçı olarak söz konusu bölgenin sosyoekonomik yapısını daha iyi inceleyip daha iyi kavrayabilmek için geldik. Gelecekte oluşturduğumuz planlara göre de söz konusu bölge, ağırlıklı olarak geliştirmek istediğimiz bölgelerden biridir. Şuna da inanıyorum ki Sayın Başkanımız engin tecrübeleriyle ve geçmişte yapmış olduklarıyla da bu şehrin büyük mimarlarından biri olacaktır. Bu şehri çok daha iyi yerlere taşıyacağına gönülden inanıyorum."

Xiangyang Gao, gelecek 3 yıllık süreç içinde Çin ve Türkiye ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Bu 3 yıllık süreç içinde Çinlilerin Türkiye'de yapmış oldukları yatırımların iki kat artması bekleniyor. Çin'den yurt dışına seyahat eden turist sayısı büyük rakamlara ulaşmış durumdadır. Bu anlamda bir kişiyi dahi Karadeniz bölge turuna katılmaya ikna edersek bile bu bölge için çok büyük rakam demektir." ifadesini kullandı.

