Çin video oyununu engelledi, Tencent’in hisseleri düştü

Elif Varan / İstanbul, 14 Ağustos (DHA) - Tencent hisseleri, Çin’in "Monster Hunter: World" adlı popüler bir oyunun satışını engellemesi sonrasında yüzde 3 oranında düştü.

CNBC’de yer alan habere göre 8 Ağustos'ta Çin'de başlatılan oyun, içeriğin yasal gereklilikleri karşılamadığı gerekçesiyle Tencent'in dağıtım platformu WeGame'den kaldırıldı.

WeGame websitesinde yapılan yazılı açıklamada oyunun artık satışa sunulamadığı çünkü içeriğin yasal gereklilikleri karşılamadığı belirtildi.

"Monster Hunter: World", Japon video oyunları yayıncısı Capcom tarafından geliştirildi. Oyun, oyuncuların çeşitli haritadaki canavarları yalnız ya da dört kişiye kadar avladıkları çevrimiçi bir platform.

Tencent, oyunu önceden satın almış oyuncuların, 20 Ağustos'a kadar başvurmaları halinde beş iş günü içinde geri ödeme alabileceğini belirtti.

