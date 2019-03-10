Çin'de 4 Türk ihracatçısının gözaltına alınması

Çin'in doğaltaş ithalatının gerilediği bir dönemde Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 150 Türk firması ile gittiklerini belirten Kaya, "Özellikle işlenmiş ürüne yönelik büyük bir ilgi ve talep vardı. Beklentilerin çok üzerinde, başarılı geçen fuarın son günü 4 Türk mermer ihracatçısının gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Şu anda bir netlik yok, Pazartesi günü resmin daha net ortaya çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in ilk andan itibaren yanlarında olduğunu, Türkiye'nin Guanco Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu'nu Xiamen'e gönderdiğini vurguladı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, olayın son derece güçlü olan Türkiye-Çin ilişkilerine zarar vermemesini dilediklerini, Çin'in Türk doğaltaş sektörü için öncelikli ihraç pazarı olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaya, Çin polisinin fuar boyunca firmaları rahatsız edecek hiçbir tutumunun olmadığın belirterek, şunları kaydetti:

"Türk firmaları güvenlik açısından hiçbir sorun yaşamadı. Çin, Türk doğaltaş sektörünün en büyük ihraç pazarı. Yüzlerce firmamız Çin'e uzun yıllardır milyarlarca dolarlık ihracat yaptı, bundan sonra yasalara uygun şekilde ihracat yapmaya devam edecek. Bu olayın sektörümüzün Çin pazarındaki ilişkilerine zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çinli müşterilerimizi 27-30 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda ağırlamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Öte yandan, Çin'de "geçmiş dönemde şirketlerinin vergi ihlalinde payları olduğu" gerekçesiyle gözaltında bulunanların dışında, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılan 150 Türk ihracatsının Türkiye'ye döndüklerini de bildirildi.

