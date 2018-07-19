Çin'de bankalara daha çok kredi vermeleri için teşvik geliyor

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Çin Merkez Bankası, ticari bankaların kredileri büyütmelerine ve şirketlerin ihraç ettikleri tahvillere yatırımları artırmaları için teşvik planı hazırlıyor.

Çin basınında çıkan haberlere göre, Merkez Bankası halen, orta vadeli kredi kolaylığı gibi çeşitli tedbirler ile bankaların likiditelerini bollaştırmaya çalışıyor. Haziran ayında orta vadeli kredi kolaylığı yoluyla finansal kuruluşlara 663 milyar yuan (100 milyar dolar) kredi verildi.

