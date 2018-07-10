Çin'de Haziran sonu yıllık enflasyon yüzde 1.9

İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Çin'de tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.1 düştü ve yıllık enflasyon, yüzde 1.9 ile beklentiler düzeyinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 1.8 düzeyindeydi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Haziran'da yüzde 0.3 artan üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise, yüzde 4.4 - 4.5 düzeyindeki beklentilere karşın, yüzde 4.7 oldu. Üretici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 4.1 düzeyindeydi.

