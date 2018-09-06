Çin'de ilk kez bir özel şirket füze ile yörüngeye uydu yerleştirdi

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Çin merkezli özel i-Space şirketi, 5 Eylül Çarşamba günü kendi taşıyıcı roketiyle uzaya üç uydu gönderdi. Böylece Çin, ilk kez özel sektör yapımı bir roketi uzaya göndermiş oldu.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberinde, "Pek çok endüstri gözlemcisinin ülke uzay endüstrisinde bir kilometre taşı olarak nitelenen bu görev, Kuzey Çin'deki Jiuquan Uydu Atış Merkezi'nde gerçekleştirildi. Böylece özel yapım bir roket, devletin resmi uzay istasyonundan ateşlenmiş oldu" denildi.
Roketi geliştirip üreten i-Space uzay şirketi, bir grup üst düzey Çinli roket bilimcisi tarafından kuruldu. Toplam 9.5 metrelik, katı yakıtlı SQX-1Z füze, çöldeki rampasında gürleyerek yükseldi ve 1.4 metre çapındaki füze, saniyede 1.5 kilometrelik bir azami hızla kısa sürede göğün üst tabakalarına ulaştı.
i-Space'in konuya ilişkin açıklamasına göre füze, 460 saniye süreyle uçup yeryüzüne 108 kilometre mesafeye ulaştıktan sonra üç küçük uydusunu bıraktı. Açıklamada uydulardan birinin Pekin'de özel bir uydu yapımcısı olan ZeroG Lab'e ait olduğu, diğer ikisinin ise Chengdu'da özel bir firma olan ve uydu tasarımında ve veri hizmetinde uzmanlaşmış ADA-Space yapımı olduğu belirtildi. i-Space, uyduların belirsiz bir süre alt yörüngede teknolojik misyonlarını yerine getirerek dolaştıktan sonra tekrar yeryüzüne düşeceklerini vurguladı.
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