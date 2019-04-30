Çin'de imalat PMI Nisan ayında 50.2 düzeyine geriledi

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayındaki 50.8'den Nisan ayında 50.2 düzeyine geriledi.

IHS Markit verileri, Çin'in imalat sanayi, büyümedeki yavaşlamaya karşın, iki aydır üst üste büyüme yönünde hareketini sürdürdüğünü gösterdi. Endekste 50'nin üzeri düzeyler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan imalat ve hizmet sektörleri satın alma yöneticileri endeksleri ise (PMI) Nisan ayında beklenmedik şekilde geriledi.

Dört ay aradan sonra Mart ayında ilk kez yükselerek 50.5 puana çıkan imalat PMI, Nisan ayında 50.1 puana düştü. Hizmet sektörü PMI da Nisan ayında 54.8 puandan 54.3 puana geriledi.

Veriler, Çin ekonmisinin uygulamaya konan destek tedbirlerine rağmen ivme kazanmakta hala zorlandığını ortaya koydu.



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