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Çin'de kentsel kayıtlı işsizlik yüzde 3.83'e düştü

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Çin'de kentsel kayıtlı işsizlik oranı Haziran sonunda yüzde 3.83'e geriledi.

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Çin'de kentsel kayıtlı işsizlik oranı Haziran sonunda yüzde 3.83'e geriledi.
Kentsel kayıtlı işsizlik oranı Mart sonunda yüzde 3.89 ve 2007 Haziran ayında yüzde 3.95 düzeyindeydi. Çin'de kentsel işsizlik oranı 2017 sonunda yüzde 3.9 ile 2002 yılından bu yana görülen en düşük düzeyde gerçekleşmişti.

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