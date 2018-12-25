Çin'de pilotların kazancı Türkiye Süper Ligi'ndeki birçok futbolcuyu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Çin'in havacılık sektöründe de çok hızlı büyümesi ülkede pilot açığına yol açtı. Çin havayolu şirketlerinin ülkeye pilot çekebilmek için kârdan pay, konut yardımı ve yıllık 350 bin dolara varan kazançlarla pilot tranfserine başlaması, dünyada pilot ücretlerini de etkiledi. Çin'de yıllık 2 milyon lirayı bulan pilot geliri, Türkiye Süper Ligi'nde top oynayan birçok futbolcunun kazancını geçti.

Dünyanın en büyük havacılık pazarı olma yolunda ilerleyen Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2009 yılından 2017 yılına kadar yolcu sayısı yüzde 140 gibi rekor artışla 500 milyon yolcuya çıktı. Ülkede 9 büyük, 36 küçük ve 9 da kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketi var. Ülkede 229 ticari havaalanı bulunurken Çin, trilyon dolarlık projesi olan "Bir Kuşak, Bir yol" projesi kapsamında ülkede 49 yeni havalimanı ve 701 havalimanı genişletme projesinin inşaatına da devam ediyor. Çin'de gelecekte iç hat pazarının dünyanın en büyük pazarı olması bekleniyor. ABD uçak üreticisi Boeing'in tahminlerine göre, gelecek 20 yılda Çinli şirketlerin çeşitli kategorilerde 7 bin üzeri uçak satın alacağı, sektöre ayrılacak kaynağın ise 1 trilyon doların üzerinde olacağı belirtiliyor.