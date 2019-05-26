Çin’de Türkiye’ye büyük ilgi, fotoğraf çektirmek için yarışıyorlar

Gökhan Artan / Pekin, 26 Mayıs (DHA)-Çin’in başkenti Pekin’de 29 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açan dünyaca ünlü uluslararası fuarlardan biri olan, ‘21'inci Bahçecilik/Botanik EXPO’da yapılan tanıtımlarla Türkiye’ye daha çok Çinli turistin gelmesinin yolu açıldı. Günde 100 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın yıldız ülkesi ise en çok ziyaret edilen katılımcı ülkelerin başında gelmesiyle Türkiye oldu. Fuara özellikle Türkiye'de sembol eserlerin maketlerini alanında barındıran Türkiye damgasını vurdu. Türkiye, 2 bin 400 metrekarelik alan ile fuar da yer alırken Çinliler, Galata Kulesi, Peribacaları gibi Türkiye’nin simgesel yapılarının maketleri ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Fuarı ziyaret eden Çin vatandaşları ilk fırsatta Türkiye’ye gelmek istediklerini dile getirdiler. Çinli yetkililer, çok sayıda vatandaşlarının Türkiye’ye gitmek istediğine vurgu yaparak, ülkelerinden her noktadan Türkiye'ye kolay ulaşmak adına THY'nin birçok kente yeni sefer koymaları çağrısında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında son dönemde ikili ilişkilerin artmasına paralele olarak Türkiye’ye de gelen Çinli turist sayısı da yılda 400 bini buldu.Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısındaki artış ile beraber THY ve Çin şirketleri iki ülke arasında yeni noktalara uçmak ve uçuş sayılarını artırmak için çalışmalarına da devam ediyor. THY, Çin’de 8 yeni noktaya daha uçmak adına çalışmalarına hız verirken Çin’den Türkiye’ye gelişlerde yaşanan artışın bu hızla sürmesi halinde 2 yıl sonra turist sayısının 1 milyonu bulması bekleniyor.Çinliler Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya, Pamukkale, Efes, İstanbul geliyor. Çinli şirketler birbiri ardına seferlere başlıyor Çinli havayolu şirketleri de İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber birbiri ardına İstanbul'a uçmaya başladı. China Southern Havayoları yeniden başladığı Pekin dışında gelecek aydan itibaren ülkenin ortasında bulunan Wuhan kentinden Türkiye’ye uçacak.Çin’den diğer havayolu şirketleri de turist sayısından pay kapmak adına Türkiye’ye sefer düzenleyecek. Çengdu'dan Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlarken, Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. THY Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçuyor.

Çinliler milyonların gezdiği fuararında Türkiye’ye büyük ilgi gösteriyor Daha çok Çinli turisti Türkiye’ye çekmek adına Çin’de Türkiye tanıtımlarına da hız verilirken özellikle 29 Nisan’da Pekin’de kapılarını ziyaretçilere açan 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun iştirakiyle düzenlenen ‘Bahçecilik/Botanik EXPO’ suna Türkiye damgasını vurdu. Çinlilerin son dönemde gözdesi olan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacaları ile Galata Kulesi, Anadolu evleri gibi sembol yapıların maketlerinin de yer aldığı 2 bin 400 metrekarelik alana kurulan Türkiye bölümüne Çinli vatandaşlar 7 Ekim tarihine kadar açık kalacak fuarda büyük ilgi gösterdi. Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği fuarı gezen Çinli turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin başında Türkiye bölümü olurken, fuara Çinliler dışında çok sayıda ülkeden gelen ziyaretçiler de katılıyor. Günde 100 bin ziyaretçinin uğradığı Türkiye bölümünde sergilenen sembol yapıların maketleri sayesinde Çinli vatandaşlar küçük bir Türkiye turu da yapma fırsatı da buluyor.

"İlk fırsatta Türkiye’ye geleceğiz" Fuarı ziyaret eden Çinliler, Galata Kulesi, Peribacaları gibi Türkiye’nin simgesel yapılarının maketleri ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Fuarı ziyaret eden Çin vatandaşları ilk fırsatta Türkiye’ye gelmek istediklerini dile getirdiler. Özellikle Çinliler, Türkiye ile en çok merak ettikleri ve en çok ziyaret etmek istedikleri yerlerin en başında ise Kapadokya geldiğini ve burada balon turu yapmak olduğunu söylediler. Çinliler, Türk ve ülkelerinin havayolu şirketlerine Türkiye’ye her noktadan gidebilmek adına yeni noktalardan sefer koymaları çağrısında bulundular. Çinli yetkililer THY’yi bekliyor Çinli yetkililer, çok sayıda vatandaşlarının Türkiye’ye gitmek istediğine vurgu yaparak, THY’ye Türkiye’ye kolay ulaşmak adına yeni noktalardan sefer koymaları çağrısında bulundular. Çin’in önemli liman şehirlerinden Xiaman’de de yetkililer, THY’nin kentlerine uçması çağrısını yaptılar. THY’nin şehirlerine uçması halinde önemli bir yolcu potansiyeline sahip olacağına vurgu yapan Xiamen Belediyesi Dışişleri Ofisi Başkanı Li Xiaoping, “Xiaman İle İstanbul arasında sefer yapılmasını daha önce Türk elçisi ile de konuşmuştuk. Yaptığımız incelemelere göre seferlerin başlaması halinde çok ciddi potansiyeli de var. Bizim buraya kendi şirketlerimizden önce THY buraya uçacaktır çünkü Ximan havayollarımızın geniş gövde uçağı yeterli değil. THY bu seferi başlatabilirse çok mutlu oluruz” dedi.