Bu mağazanın yıllık 200 bin ziyaretçi sayısına ulaşması ve alanın yetersiz kalması nedeniyle Tianjin kentinde 2 bin metrekarede yeni bir mağaza açıldı.

İlk olarak 2013'te bir alışveriş merkezi içinde 800 metrekare bir mağazada kurulan Bazaar Park'ta Türkiye'ye özgü ürünler satılmaya başlandı.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Çin'in Tianjin kentinde, Boğaziçi Üniversitesi mezunu Lou Ke tarafından İstanbul Kapalıçarşı'dan esinlenerek oluşturulan Bazaar Park, sadece Türkiye'ye özgü ürünlerin satıldığı bir merkez olarak Türk ihracatçısına fırsat sunuyor.

Mağazanın mimarisinin bir Türk tarafından İstanbul Kapalıçarşı model alınarak tasarlandığını ifade eden Ke, 2015 yılında hizmete giren yeni mağazayı yıllık 500 bin Çinlinin ziyaret ettiğini vurguladı.

Türk malı gıda ürünleri, porselenler ve cam eşyalara çok yoğun ilgi olduğunu, Antep fıstığı, incir, Türk dondurması, deri ceket, gül suyu, Türk lokumu gibi ürünlerin Çinliler tarafından çok beğenildiğini aktaran Lou Ke, mağazada 50 civarında Türkiye turizm destinasyonunun da tanıtımının yapıldığını anlattı.

- Karagöz gösterileri, ebru sanatı

Bu konseptin Çin pazarı için de yeni olduğunu dile getiren Lou Ke, şunları kaydetti:

"Mağazamızı ziyaret edenlerin Türk kültürünü tanımalarını, Türkiye sevgisi kazanmalarını hedefliyoruz. Bu amaçla sadece satış odaklı değil Karagöz gösterileri, ebru sanatı ve nargile salonu deneyimlerini de sunuyoruz. Bunların bir sonucu olarak Bazaar Park'ta müşteriler, diğer mağazalardan daha fazla vakit geçiriyor. Ortalama 20 dakika kalıyorlar. Örneğin müşterilerimize tanıtım amaçlı 27 bin bardak ücretsiz Türk çayı dağıttım."