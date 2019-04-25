FİNANS

Çin'deki "Türk malı" mağazası ihracatçılara fırsatlar sunuyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Tianjin'de Türkiye'ye özgü ürünlerle turistik destinasyonların tanıtımını yapan Bazaar Park, Çin'e satış yapmak isteyen firmalar için alternatif imkan sağlıyor - Boğaziçi Üniversitesi mezunu Lou Ke tarafından İstanbul Kapalıçarşı'dan esinlenerek oluşturulan alışveriş mağazası yılda ortalama 500 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor - Bazaar Park'ın kurucusu Lou Ke: - "Mağazamızda 47 Türk markası ile çalışıyoruz. Bu markaların Çin'den elde ettikleri cirolar hızla artıyor"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Çin'in Tianjin kentinde, Boğaziçi Üniversitesi mezunu Lou Ke tarafından İstanbul Kapalıçarşı'dan esinlenerek oluşturulan Bazaar Park, sadece Türkiye'ye özgü ürünlerin satıldığı bir merkez olarak Türk ihracatçısına fırsat sunuyor.

Şangay EXPO 2010'da düzenlenen Türkiye standından etkilenen Boğaziçi Üniversitesi mezunu Lou Ke, bu konseptin mağaza şeklinde kurgulanırsa beğeni kazanacağını düşünerek girişimde bulundu.

İlk olarak 2013'te bir alışveriş merkezi içinde 800 metrekare bir mağazada kurulan Bazaar Park'ta Türkiye'ye özgü ürünler satılmaya başlandı.

Porselenden kuru incire, cam tasarımlardan Antep fıstığına binlerce ürünün sergilendiği mağazada Türkiye'deki turizmi destinasyonlarının tanıtımı da yapıldı.

Bu mağazanın yıllık 200 bin ziyaretçi sayısına ulaşması ve alanın yetersiz kalması nedeniyle Tianjin kentinde 2 bin metrekarede yeni bir mağaza açıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen "Hedef Pazar: Çin" adlı seminere katılan Bazaar Park'ın kurucusu Lou Ke, AA muhabirine, mağazada 10 farklı bölümde satış yaptıkları söyledi.

Mağazanın mimarisinin bir Türk tarafından İstanbul Kapalıçarşı model alınarak tasarlandığını ifade eden Ke, 2015 yılında hizmete giren yeni mağazayı yıllık 500 bin Çinlinin ziyaret ettiğini vurguladı.

Türk malı gıda ürünleri, porselenler ve cam eşyalara çok yoğun ilgi olduğunu, Antep fıstığı, incir, Türk dondurması, deri ceket, gül suyu, Türk lokumu gibi ürünlerin Çinliler tarafından çok beğenildiğini aktaran Lou Ke, mağazada 50 civarında Türkiye turizm destinasyonunun da tanıtımının yapıldığını anlattı.

- Karagöz gösterileri, ebru sanatı

Bu konseptin Çin pazarı için de yeni olduğunu dile getiren Lou Ke, şunları kaydetti:

"Mağazamızı ziyaret edenlerin Türk kültürünü tanımalarını, Türkiye sevgisi kazanmalarını hedefliyoruz. Bu amaçla sadece satış odaklı değil Karagöz gösterileri, ebru sanatı ve nargile salonu deneyimlerini de sunuyoruz. Bunların bir sonucu olarak Bazaar Park'ta müşteriler, diğer mağazalardan daha fazla vakit geçiriyor. Ortalama 20 dakika kalıyorlar. Örneğin müşterilerimize tanıtım amaçlı 27 bin bardak ücretsiz Türk çayı dağıttım."

- "47 Türk markasıyla çalışıyoruz"

Lou Ke, bu yıl yaklaşık 400 bin Çinli turistin Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısında yüzde 60 artış olduğunu vurgulayan Lou Ke, "Çin'den 100 milyon kişinin Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini biliyorum. Artan rakamlara Bazaar Park'taki faaliyetlerimizin katkısının olduğunu düşünüyoruz. Bu mağazayla Türkiye'yi ziyaret edenlerin de bu bağlarını devam ettirmelerini amaçlıyoruz. Mağazamızda 47 Türk markası ile çalışıyoruz. Bu markaların Çin'den elde ettikleri ciroları hızla artıyor." diye konuştu.

Pekin Daxing Havalimanında da bir mağaza açacaklarını ifade eden Lou Ke, Çin pazarına girmek isteyen çok sayıda firmanın kendilerine başvurduğuna dikkati çekti.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Çin pazarını çok önemsediklerini aktardı.

İhracatçılara Çin pazarına kolay girmeleri için seminerler düzenlediklerini anlatan Eskinazi, "Çünkü Çin pazarı bildiğimiz geleneksel pazarlarımız gibi değil. Farklılıklar arz ediyor. Çin ile Türkiye arasındaki ticarette 18 milyar dolarlık açığımız var. Zaman zaman Çin'den yatırımcıları davet ediyoruz. Onlardan biri de Sayın Lou Ke oldu. Kendisi sadece Türk ürünleri satıyor ve bu ihracatçılarımız için önemli bir fırsat. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin ihracat pazar tanıtım

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