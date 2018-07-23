Çin'den paslanmaz çelik ithalatına anti-damping soruşturması

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Güney Kore ve Endonezya'dan paslanmaz çelik kütük ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik lehva-şerit ithalatına anti-damping soruşturması açtığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre soruşturma, aralarında Baosteel'in paslanmaz çelik bölümünün ve Shangşi Taigang Stainless Steel'in olduğu Çinli üreticilerin şikayetleri üzerine açıldı.

Çin, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 200 artışla 703 bin ton paslanmaz çelik ithal etti. Shangşi Taigang Stainless Steel, Çin'in paslanmaz çelik üretiminin yüzde 25-35'lik bölümünü tek başına gerçekleştiriyor.

