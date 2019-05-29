Gökhan Artan / Fujian, 29 Mayıs (DHA)- Çin’in en önemli eyaletlerinden biri olan 38,5 milyon nüfusa sahip Fujian eyaletinin Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming, Türk tatlıcılarını Çin'e çağırdı.Daha önce geldiği İstanbul'da kendisine ikram edilen Türk tatlılarını çok beğendini dile getiren Tianming, "Geçen sefer ki ziyaretimde fark ettim ki siz tatlı konusunda uzmansınız. Eğer Türkiye'den tatlıcılar buraya gelirse kesinlik çok güzel iş yapar." dedi.Tianming ayrıca Türkiye’yi 21’inci deniz ipek yolunun uzamasında çok önemli bir güzergahı olarak gördüklerini belirterek, "Birkaç ülke ile koalisyon kurmaya hazırız. İnşallah Türkiye’yi içine alabiliriz" şeklinde konuştu.

Çin'in ekonomik olarak önde gelen eyaletlerinden biri olan güneydoğu sahilindeki Fujian ile Tükiye arasında ticaret hacmi de her yıl artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Fujian ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,4 milyar dolar olurken, Türkiye eyalete daha çok mermer ihrac ediyor. Eyaletin yönetimin önde gelen isimlerinden olan Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming özellikle Türk tatlıcılara çağrıda bulanarak Çin'de iş yapmaları halinde çok iyi para kazanacaklarını söyledi.