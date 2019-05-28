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Çin’den "Türkiye’ye yatırımlara devam" mesajı geldi

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

Türkiye ile Çin arasında siyasi ilişkilerin gelişmesine paralel olarak, Çin’den Türkiye’ye yatırımlar hızla artıyor.

Çin’den "Türkiye’ye yatırımlara devam" mesajı geldi

Gökhan Artan / Pekin, 28 Mayıs (DHA) - Türkiye ile Çin arasında siyasi ilişkilerin gelişmesine paralel olarak, Çin’den Türkiye’ye yatırımlar hızla artıyor. Enerji, altyapı, bankacılık gibi birçok sektörde Türkiye’ye yatırımlarını hız kesmeden sürdüren ve yeni yatırımlarla ilgili araştırmalar yapan Çin’den Türkiye’ye yatırımlara devam mesajı geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı’nda Çin ile Türkiye ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Qian Minjian, "ICBC Bankası, Türk bankasını satın aldı. Bu da aynı zamanda Çinli firmaların Türk firmalara sıcak baktığını da yansıtıyor. Gitgide daha çok Çinli firma, Türkiye’ye yatırım yapıyor" dedi.
Çin Dışişleri Bakan Sözcüsü Lu Kang ise, Türkiye’nin bölgede önemli ve etkili bir ülke olmasının yanı sıra, dışişleri konusunda bağımsızlık ilkesini izlemesini vurguladı.
Çin Dışişleri Bakan Sözcüsü Lu Kang ile sorumluluk alanı Türkiye’nin de olduğu, Çin Dışişleri Bakanlığı’nda Batı Asya ve Kuzey Afrika Müdürlüğü Müdür yardımcısı Qian Minjian, Pekin’de Dışişleri Bakanlığı merkezinde Demirören Haber Ajansı’nın da aralarında olduğu bir grup Türk gazeteci ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı iki yetkili ismi de iki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkiler başta olmak üzere birçok soruyu yanıtladı.
"ICBC’nin yatırımı Çinli firmaların Türk firmalara sıcak baktığının göstergesi"
Çinli firmaların Türkiye’ye yatırım yapmaya devem ettiğine dikkat çeken Minjian, "ICBC Bankası’nın Türk bankasını satın aldı" diye hatırlattı ve ekledi:
"Bu da aynı zamanda Çinli firmaların Türk firmalara sıcak baktığını da yansıtıyor. Şöyle düşünüyorum; ikili ilişkilerimiz dostane ve istikrarlı bir şekilde gelişsin. İkili işbirliğimiz tabii ki pürüzsüz bir şekilde ilerleyecektir. Son senelerde Çinli firmalar çok aktif bir şekilde Türkiye’deki ilgili projelere katılıyor. Örneğin, Çinli firmalar Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin ikinci etabını, İstanbul Kumport Limanı projesini, İstanbul tren vagonları gibi benzeri projelere katıldı. Bütün bunlar çok başarılı işbirliği örnekleridir; aynı zamanda, iki ülkenin kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirirken elde ettiğimiz çok başarılı örnekler ve sonuçlardır."
"Çin, Türkiye’nin üçüncü en büyük ticaret ortağı"
Çin Dışişleri Bakanlığı’nda Çin ile Türkiye ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Qian Minjian, "Çin, Türkiye’nin üçüncü en büyük ticaret ortağı ve ikinci en büyük ithalat kaynağıdır" dedi ve ekledi:
"Siyaset ve ekonomi alanındaki işbirliğimiz gün geçtikçe artmaktadır. Hem Çin hem Türkiye şimdi daha güçlü hale geliyor ve gelecektir. Çin Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin gücü da artıyor. Son senelerde iki tarafın ticaret yapısı da daha da gelişmektedir. Gitgide daha çok Çinli firmalar Türkiye’ye yatırım yapıyor. ICBC ve Huawei gibi ünlü firmalar da Türkiye’ye yerleşmiş ve birçok Çinli firma da Türkiye’de kendi merkezini kurmuştur. Son senelerde iki ülke arasındaki ilişkileri genel olarak iyi gelişme eğilimini korumaktadır."
"İki ülke de yükseliyor"
Uluslararası ekonomik durumun değişmesiyle birlikte Çin ile Türkiye’nin karşılaştığı baskının da yoğunlaştığına da dikkat çeken Qian Minjian, "Hem Çin hem de Türkiye yükselen ülkelerdir. G-20 üyesidir. İnanıyoruz ki bütün bunların üstesinden gelecek akıllara ve güce sahibiz" dedi ve şu konuların altını çizdi:
"Tabi bunların üstesinden gelmek için sadece kendi işimizi başarmamalıyız aynı zamanda dayanışmayı da kuvvetlendirmeliyiz. Çin tarafı ABD tarafının zorbalık yapmasını ısrarla karşıdır ama bazen de farklı bir açıdan bu konuya yaklaşıyorum şöyle düşünüyorum Çinli firmalar artık öyle gelişmiş bir duruma gelmiş ki artık ABD alelacele bu yönteme başvuruyor. Baskı yapmaya çalışıyor. Biz bununla gurur duymalıyız."
"Türkiye büyük ülke, bağımsızlık ilkesi izliyor"
Türkiye’nin bölgesinde önemli ve etkili bir ülke olduğunun altını çizen Çin Dışişleri Bakan Sözcüsü Lu Kang da, "Türkiye özellikle dışişleri konusunda bağımsızlık ilkesini izlemektedir. Özellikle de sayın cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerde Rusya ile veya Avrupa ile bu ilişkinin sürdürülmesi konusunda gerçekten bağımsız bir dış politika izlemekte olduğunu görebiliyoruz. Türkiye büyük bir ülkedir. Trump uluslararası yönetimi bozmak istiyor.Çok taraflı ilişkiyi tek taraflı ilişkiye dönüştürmeye çalışıyor ama şunu söylemek istiyorum gelecek ay G-20liderler zirvesinde Türkiye büyük bir ülke olarak BM’nin uluslararası düzenini savunabilirse bunda zaten Çin tarafı destek olacaktır" diye konuştu.(Fotoğraflı)

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