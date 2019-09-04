FİNANS

Çin'e fındık ihracatı ivme kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç: - "Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracat önemli bir ivme kazandı ve en fazla fındık ihraç edilen 7'nci ülke oldu" - "Artışın bu şekilde devam etmesi halinde 2019-2020 sezonunda bu ülkeye yönelik iç fındık ihracatının 10 bin ton seviyelerine yükselmesi bekleniyor"

GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatın önemli ivme kazandığını ve bu ülkenin en fazla fındık ihraç edilen 7'nci ülke olduğunu bildirdi.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 sezonunda gerçekleştirilen fındık ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 dönemini kapsayan 2018-2019 fındık ihracat sezonunda 269 bin 399 ton iç fındık ihraç edildiğini belirten Sevinç, bunun karşılığında 1 milyar 592 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını kaydetti.

Geçen sezon gerçekleştirilen iç fındık ihracatının yüzde 43,4'üne tekabül eden 116 bin 951 ton iç fındığın, işlenmiş olarak ihraç edildiğini vurgulayan Sevinç, "İşlenmiş fındık ihracatımızın genel fındık ihracatımızdaki payı, gerek katma değerin ülkemizde kalmasını sağlaması gerekse bölge istihdamına olumlu katkıları bakımından artırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sevinç, en önemli pazar konumunda bulunan AB ülkelerine yönelik 202 bin 477 ton iç fındık olarak gerçekleşen ihracatın, toplam ihracatın yüzde 75'ine tekabül ettiğine dikkati çekti.

Söz konusu dönemde Çin Halk Cumhuriyeti'ne 8 bin 73 ton, ABD'ye 6 bin 300 ton, Japonya'ya bin 95 ton ve Hindistan'a 463 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracat önemli bir ivme kazandı ve en fazla fındık ihraç edilen 7'nci ülke oldu, ihracat artışı da istikrarlı bir hale geldi. Artışın bu şekilde devam etmesi halinde 2019-2020 sezonunda bu ülkeye yönelik iç fındık ihracatının 10 bin ton seviyelerine yükselmesi bekleniyor ve elde edilen bu başarıdan dolayı sektör adına son derece gururluyuz."

PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi
VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdiVakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldıTrafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin Fındık ihracatı İlyas Edip Sevinç Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

En Çok Okunan Haberler

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Araç sahiplerine müjde! İndirim yolda

Araç sahiplerine müjde! İndirim yolda

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi

VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

MB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu

MB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu

Ağustos ayı ihracat rakamları Sivas'ta açıklandı

Ağustos ayı ihracat rakamları Sivas'ta açıklandı

Türkiye-Çekya İş Forumu'nda Bakan Varank'tan yatırım çağrısı

Türkiye-Çekya İş Forumu'nda Bakan Varank'tan yatırım çağrısı

Çiftçilerin yüzde 61’inin geliri azaldı: B planları yok

Çiftçilerin yüzde 61’inin geliri azaldı: B planları yok

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.