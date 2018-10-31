İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğinin Türkiye'nin Çin'e yapacağı ihracatla fırsata çevrilebileceğini söyledi.

İZTO Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için daha rekabetçi ve yenilikçi düşünülmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Çin'e yönelik ithalat vergilerini 2019 yılında daha da yükselteceğini duyurduğunu anımsatan Özgener, bu durumun aylardır süren ticaret savaşının tuzu biberi olduğunu aktardı.

"Çin'in son dönemde sadece ihracata değil, ithalata da yöneleceğini dile getirmesi dikkatimizi çekiyor." diyen Özgener, "ABD ile yaşamakta olduğu gerginlik de bizim için bir fırsat olabilir. Şu an Çin'e ihracatımızı artırmanın tam zamanı. Bildiğiniz gibi biz bu öngörüleri ve Çin'in potansiyelini düşünerek pek çok projeyi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının 29 Mart 2019'da netleşeceğini aktaran Özgener, Türkiye'nin, Gümrük Birliği çerçevesinde İngiltere ile olan gümrük ve ticaret imtiyazlarını kaybetmemesi için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.