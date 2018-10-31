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"Çin'e ihracatımızı artırmanın tam zamanı"

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

İZTO Başkanı Mahmut Özgener: - "Çin'in son dönemde sadece ihracata değil, ithalata da yöneleceğini dile getirmesi dikkatimizi çekiyor. ABD ile yaşamakta olduğu gerginlik de bizim için bir fırsat olabilir. Şu an Çin'e ihracatımızı artırmanın tam zamanı"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğinin Türkiye'nin Çin'e yapacağı ihracatla fırsata çevrilebileceğini söyledi.

İZTO Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için daha rekabetçi ve yenilikçi düşünülmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Çin'e yönelik ithalat vergilerini 2019 yılında daha da yükselteceğini duyurduğunu anımsatan Özgener, bu durumun aylardır süren ticaret savaşının tuzu biberi olduğunu aktardı.

"Çin'in son dönemde sadece ihracata değil, ithalata da yöneleceğini dile getirmesi dikkatimizi çekiyor." diyen Özgener, "ABD ile yaşamakta olduğu gerginlik de bizim için bir fırsat olabilir. Şu an Çin'e ihracatımızı artırmanın tam zamanı. Bildiğiniz gibi biz bu öngörüleri ve Çin'in potansiyelini düşünerek pek çok projeyi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının 29 Mart 2019'da netleşeceğini aktaran Özgener, Türkiye'nin, Gümrük Birliği çerçevesinde İngiltere ile olan gümrük ve ticaret imtiyazlarını kaybetmemesi için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Özgener, konuyu İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Brexit sonrasında Türkiye ile ticaretin ne ölçüde etkileneceğini sordum. Kısa süreli bir sıkıntı yaşanabileceğini ancak karşılıklı atılacak adımlarla bu durumun Türkiye lehine dönebileceğini belirtti. Sürecin resmiyet kazanmasından önce Ticaret Bakanlığımızın da hassasiyetle üzerinde durduğu gibi İkili Ticaret Anlaşması'nı en kısa sürede tamamlamak gerekiyor. Çok önemli bir ticaret partnerimiz olan İngiltere, 2017 yılı itibarıyla 9,6 milyar dolar ihracat ve 3 milyar dolarlık ticaret fazlası ile en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ve 10 milyar dolar ile Türkiye'deki dördüncü büyük yatırımcı."

- Enflasyonla mücadele

Mahmut Özgener, ihracata ilişkin iyi haberler alınan bir dönemde olunduğunu dile getirerek, 2018'de hedeflenen 170 milyar dolarlık ihracat rakamının katma değerli üretimle çok daha yukarı çıkabileceğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin beklentileri yakından takip ettiklerine dikkati çeken Özgener, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası çerçevesinde, geçen hafta oldukça başarılı bir çalışmanın altına imza attık. Sayın Vahdet Sarıkaya'nın başkanlığını yürüttüğü Ege PERDER ile ortak gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyasını Odamızın web portalı ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduk, meslek komitelerimizin gündemine aldık."

Özgener, Ticaret Bakanlığının ihracatçıları bilgilendirmek amacıyla İZTO'da "İhracat Destek Ofisi" kuracağını da sözlerine ekledi.

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