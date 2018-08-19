FİNANS

Çin’e katı atık girişi, yasakların ardından ilk yedi ayda yüzde 54.4 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

Çin'e katı atıkların girişi, hükümetin aldığı yasaklama kararının uygulamasına sert biçimde devam edilmesiyle, 2018'in ilk yedi ayında hızlı düşüşünü sürdürdü.  Çin Uluslararası Radyosu Gümrük Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkeye plastik, kağıt ve madeni atıkların girişinin bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 11.83 milyon ton ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 54.4 azaldığını duyurdu.

İstanbul, 19 Ağustos (DHA) - Çin'e katı atıkların girişi, hükümetin aldığı yasaklama kararının uygulamasına sert biçimde devam edilmesiyle, 2018'in ilk yedi ayında hızlı düşüşünü sürdürdü.

Çin Uluslararası Radyosu Gümrük Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkeye plastik, kağıt ve madeni atıkların girişinin bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 11.83 milyon ton ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 54.4 azaldığını duyurdu.

Çin, 1980'lerde bir ham madde kaynağı olarak katı atık ithal etmeye başlamış ve düşük depolama kapasitesine karşın yıllarca dünyanın en büyük ithalatçısı olmuştu. Bazı şirketler dışarıdan ülkeye kar amacıyla hala atık getirip çevreye ve kamu sağlığına tehdit oluşturuyorlar.

Kamusal bilincin bu alanda gelişmesi ve Çin'in yeşil büyüme anlayışına yönelmesi, hükümetin geçen yıl bu tür ithalatı, ikame edilemez olanlar hariç, 2019'da sıfırlamak üzere aşamalı olarak durdurma kararı almasına yol açmıştı.

Çin Hükümeti, plastik madde ve kağıt dahil 24 tip katı atık ithalini yasaklamış ve diğer dönüştürülebilir malzemeye ilişkin olarak da çok sert kalite kısıtlamaları getirmişti.

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