"Çin'e nar, süt ürünleri ve narenciye satmak istiyoruz"

O dönemler belli ürünler konusunda Türkiye'de ciddi sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Daniş, "O zamanlar Bakanlık olarak Dış Pazarlar Strateji Grubu diye bir çalışma başlattık. Başta çevre ülkelere olmak üzere ihracat potansiyelimizi nasıl artırabiliriz bunun çalışmalarını yaptık. Tarım iş forumlarını başlattık, ziyaretler yaptık. 11-12 tarım iş forumu gerçekleştirdik değişik ülkelerde. Bu çalışmayı başlatalı yaklaşık 2 yıl oldu. Şu anda da artık bunun sonuçlarını, dönüşlerini almaya başladık." diye konuştu.

BİLECİK (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Çin'e tarımsal ürün ihracatını artırmaya çalıştıklarını belirterek, "Kirazla başlamıştık. İnşallah bu yıl kiraza narı, süt ürünlerimizi, narenciyeyi de ilave ederek devam etmek istiyoruz." dedi.

"Tarımsal ihracat potansiyelini artıracağımız ülkelerin hepsinden çok olumlu dönüşler aldık. Bunu üreticilerimizle, firmalarımızla beraber yaptık. Dolayısıyla bunun ihracat rakamlarına yansıdığını çok net olarak görebiliyoruz. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz, önümüzdeki yıl daha da artacak. Ramazan ayının ilk haftası 15 kişilik bir ekiple Çin'deydik. Çin dünyanın en büyük tüketicisi, aslında birçok üründe de en büyük üretici ama müthiş bir ithalat yapıyor. Biz de Çin'e daha fazla ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Kirazla başlamıştık. İnşallah bu yıl kiraza narı süt ürünlerimizi, narenciyeyi ilave ederek devam etmek istiyoruz."

- Kurban Bayramı hazırlıkları

Ramazan Bayramı'nın ardından hayvancılık piyasasını etkileyecek Kurban Bayramı'na dönük hazırlıklarının olacağını dile getiren Daniş, "Bunun hazırlıklarını biz Bakanlık olarak şimdiden tamamladık. Yaklaşık 2,5 ay sonra ciddi bir hayvan hareketliliği oluyor, spekülatif bazı hareketler oluyor. Bakanlık olarak bunun da tedbirlerini aldık. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız." dedi.

Bilecik'in sebze ve meyve açısından çok iyi ve kaliteli üretim yapan bir bölge olduğunu ama pazarda zaman zaman sıkıntılar yaşandığını söyleyen Daniş, "Bu konuda da Bakanlık olarak ne yapabiliriz, çiftçimizin gelir payını nasıl artırırız bunun da arayışı içindeyiz. Üreticilerimizle görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah bu konuda da başarılı olacağız." ifadesini kullandı.

