FİNANS

"Çin'e nar, süt ürünleri ve narenciye satmak istiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 10:41 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş: - "Çin'e daha fazla ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Kirazla başlamıştık. İnşallah bu yıl kiraza narı, süt ürünlerimizi, narenciyeyi ilave ederek devam etmek istiyoruz"

BİLECİK (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Çin'e tarımsal ürün ihracatını artırmaya çalıştıklarını belirterek, "Kirazla başlamıştık. İnşallah bu yıl kiraza narı, süt ürünlerimizi, narenciyeyi de ilave ederek devam etmek istiyoruz." dedi.

Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ile önceki yıllarda yaşanan sorunların kendilerini farklı bir çalışmaya yönelttiğini söyledi.

O dönemler belli ürünler konusunda Türkiye'de ciddi sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Daniş, "O zamanlar Bakanlık olarak Dış Pazarlar Strateji Grubu diye bir çalışma başlattık. Başta çevre ülkelere olmak üzere ihracat potansiyelimizi nasıl artırabiliriz bunun çalışmalarını yaptık. Tarım iş forumlarını başlattık, ziyaretler yaptık. 11-12 tarım iş forumu gerçekleştirdik değişik ülkelerde. Bu çalışmayı başlatalı yaklaşık 2 yıl oldu. Şu anda da artık bunun sonuçlarını, dönüşlerini almaya başladık." diye konuştu.

- Çin'e ürün satmaya çalışıyoruz

İş forumları yapılan ülkelerden güzel dönüşler alındığını belirten Daniş, şöyle devam etti:

"Tarımsal ihracat potansiyelini artıracağımız ülkelerin hepsinden çok olumlu dönüşler aldık. Bunu üreticilerimizle, firmalarımızla beraber yaptık. Dolayısıyla bunun ihracat rakamlarına yansıdığını çok net olarak görebiliyoruz. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz, önümüzdeki yıl daha da artacak. Ramazan ayının ilk haftası 15 kişilik bir ekiple Çin'deydik. Çin dünyanın en büyük tüketicisi, aslında birçok üründe de en büyük üretici ama müthiş bir ithalat yapıyor. Biz de Çin'e daha fazla ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Kirazla başlamıştık. İnşallah bu yıl kiraza narı süt ürünlerimizi, narenciyeyi ilave ederek devam etmek istiyoruz."

- Kurban Bayramı hazırlıkları

Ramazan Bayramı'nın ardından hayvancılık piyasasını etkileyecek Kurban Bayramı'na dönük hazırlıklarının olacağını dile getiren Daniş, "Bunun hazırlıklarını biz Bakanlık olarak şimdiden tamamladık. Yaklaşık 2,5 ay sonra ciddi bir hayvan hareketliliği oluyor, spekülatif bazı hareketler oluyor. Bakanlık olarak bunun da tedbirlerini aldık. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız." dedi.

Bilecik'in sebze ve meyve açısından çok iyi ve kaliteli üretim yapan bir bölge olduğunu ama pazarda zaman zaman sıkıntılar yaşandığını söyleyen Daniş, "Bu konuda da Bakanlık olarak ne yapabiliriz, çiftçimizin gelir payını nasıl artırırız bunun da arayışı içindeyiz. Üreticilerimizle görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah bu konuda da başarılı olacağız." ifadesini kullandı.

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacakBakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak
Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birdenAkbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Çin ihracat kiraz mahmet daniş narenciye tarım

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mercedes, 774 bin aracı geri çağırdı! Aralarında Türkiye'de çok satan bir model de var

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Mobilya devi IKEA plastik kullanımını yasaklıyor

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Buğday rekoltesinde yüzde 8 düşüş

Buğday rekoltesinde yüzde 8 düşüş

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

Akbank’a EMEA Finance’den 10 ödül birden

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

'Büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi sevindirici'

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.