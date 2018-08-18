"Çin'e yönelik tarifelerin ABD'li tüketicilere maliyeti 3,2 milyar dolar"

Ayrıca, Trump hükümetinin Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının Amerikan ekonomisine 2,4 milyar dolar maliyeti olacağına dikkat çekildi.

Çin'e yönelik gümrük vergileri nedeniyle söz konusu cihazların fiyatlarının ABD'de yüzde 8,5 ila yüzde 22 arasında artmasının beklendiği belirtilen açıklamada, bu artışlarla Amerikalı tüketicilere yansıyacak ek maliyetin 1,6 milyar ila 3,2 milyar dolar arasında olmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği ve elektronik aletlerin birbirlerine veya internete bağlanmasını sağlayan modem, akıllı saat, akıllı hoparlör ve bluetooth teknolojisiyle çalışan cihazların gümrük vergilerinden nasıl etkileneceği hakkında bir araştırma yapıldığı aktarıldı.

Merkezi Virginia'da bulunan ticaret kuruluşu Tüketici Teknoloji Birliğinden (CTA) yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulamaya başlayacağı gümrük tarifelerinin, Amerikalı tüketiciler için 3 milyar dolardan fazla ek maliyet yaratabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CTA Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gary Shapiro, "Gümrük tarifeleri, Amerikalıların her gün internete bağlanmak için kullandığı cihazlar için daha fazla ödeyeceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Shapiro, "Gümrük tarifelerinin maliyetini yabancı hükümetler değil Amerikalılar ödüyor. Bu nedenle, ABD'nin ticaret politikası, Amerikalı üreticilere ve tüketicilere vergi gibi yansıyan gümrük tarifelerinden uzak durmalı." yorumunu yaptı.

ABD yönetiminin Çin menşeli ürüne yönelik 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulamasının 34 milyar dolarlık ilk bölümü temmuz başında uygulanmaya başlanırken, 16 milyar dolarlık ikinci bölümü ise 23 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Trump, geçen ay CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği ve geçen sene 505 milyar dolar değerindeki tüm ürünlere ek gümrük vergisi getirebileceğini belirtmişti.

Çin'in ABD'den ithal ettiği ürünlerin toplam değeri ise geçen sene 130 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

