FİNANS

Çinekop bolluğu ucuzluk getirdi

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

Denize açılan balıkçı tekneleri, limana bol çinekopla döndü. Çinekop bolluğu tezgahları süslerken fiyatı, hem satıcıyı hem de vatandaşı mutlu ediyor

EDİRNE (AA) - Sezon başında kilogramı tezgahlarda 40 liradan satılan çinekopun fiyatı bolluk nedeniyle 25 liraya kadar düştü.

Bu yıl denizlerdeki bereket tezgahlara yansıyor.

Balık mevsimin ilk aylarında ucuz palamutla balığa doyan vatandaşın dikkatini, şimdi kilogramı 25 liradan satılan çinekop çekiyor. Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren çinekop, fiyatıyla hem satıcıyı hem de alıcıyı mutlu ediyor.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bisteren, bereketli bir balık sezonu geçirdiklerini söyledi.

Sezon başında palamutta yaşanan bolluğun bugünlerde çinekopta yaşanmaya başladığını ifade eden Bisteren, "Bu sezon çok güzel geçiyor. Çok memnunuz. Sezon başında palamut bolluğu yaşadık. Şimdi sıra çinekopa geldi. Daha önceden kilosunu 40-45 liraya sattığımız çinekopu 25 liraya satıyoruz. Fiyatı uygun olunca vatandaşların da ilgisi güzel oluyor. Aynı şekilde diğer balıkların fiyatları da sezon başına göre düştü. Hamsinin kilosunu 20 liradan satıyoruz. Vatandaşlarımızı mevsiminde balık yemek için pazarımıza davet ediyoruz." dedi.

- "Palamuttan sonra çinekop yüzleri güldürdü"

Balıkçı Hamza Köksoy da çinekopun kilogram fiyatının önümüzdeki günlerde daha da düşebileceğini belirtti.

Vatandaşların balık fiyatlarının uygun olmasından dolayı pazara ilgi gösterdiğini dile getiren Köksoy, "Çinekopun fiyatı sezon başına göre hemen hemen yarı yarıya düştü. Satışlar çok iyi. Palamuttan sonra çinekopta yüzleri güldürdü. Hem vatandaşımız hem de bizler fiyatlardan memnunuz." dedi.

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Balıkçı Feridun Bistren Bolluk Çinekop Edirne Balık Pazarı

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